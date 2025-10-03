"Wątpliwości Flicka" przed meczem Barcelony. Oto co czeka Lewandowskiego

FC Barcelona doznała w środę pierwszej porażki w sezonie. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów uległa przed własną publicznością PSG 1:2, mimo że rywale grali bez kilku czołowych graczy. Jak pisze kataloński "Sport", zespół: "musi otrząsnąć się z żalu i wątpliwości, które mogła spowodować porażka". A pomóc w tym ma ostatnie przed przerwą na mecze międzynarodowe starcie z Sevillą. Tuż przed nim trener Hansi Flick ma jednak spory ból głowy.

Flick stoi przed decyzją, co zrobić z Lewandowskim. Hiszpanie już wiedzą

Według "Sportu" pokonanie Sevilli nie będzie łatwym zadaniem, ponieważ: "przyjście Matiasa Almeydy na stanowisko trenera wniosło dużą solidność do zespołu". Ekipa z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zdobyła w tym sezonie 10 punktów w siedmiu meczach LaLiga i zajmuje 9. miejsce w tabeli. Mimo to FC Barcelona wydaje się być zdecydowanym faworytem, "o ile nie będzie rozpamiętywać goryczy bolesnej porażki z PSG".

I tu pojawia się zadanie przed trenerem Hansim Flickiem, który musi dokonać odpowiednich rotacji w składzie. Dziennikarze spodziewają się co najmniej kilku zmian względem ostatniego meczu w Lidze Mistrzów. Jedna z nich dotyczyłaby Roberta Lewandowskiego. - W wyjściowym składzie moglibyśmy zobaczyć Lewandowskiego po tym, jak w środę był tylko rezerwowym. A ponieważ Rashford ma już za sobą kilka kolejnych meczów w pierwszej jedenastce, nie wykluczajmy, że Polak zastąpi właśnie jego - możemy przeczytać. Przy takim wariancie Lewandowski pojawiłby się w ataku wspólnie z Ferranem Torresem, który coraz częściej zajmuje jego miejsce na pozycji numer 9.

Tak będzie wyglądał skład FC Barcelony na mecz z Sevillą. Oto zmiany Flicka

Poza tym "Sport" spodziewa się również występu Marca Casado. 22-latek zagrałby w środku pola w miejsce Frenkiego de Jonga lub stworzyłby trójkę razem z Holendrem i Pedrim kosztem Daniego Olmo. Do pierwszego składu przymierzany jest także Ronald Araujo w miejsce Erica Garcii. Mniej prawdopodobne są zmiany Cubarsiego na Christensena i Gerarda Martina na Alejandro Balde. W kontekście tego ostatniego kluczowe jest to, jak będzie się czuł po kontuzji. Zmian raczej nie będzie na pozycji bramkarza, gdzie w obliczu urazu Joana Garcii pewne miejsce ma Wojciech Szczęsny.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Sevillą we "Sportu"

Szczęsny - Kounde/Eric Garcia, Araujo, Christensen, Gerard Martin/Balde - de Jong, Casado, Pedri - Ferran Torres/Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal

