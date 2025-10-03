Były trener Barcelony stwierdził. To czeka Szczęsnego po powrocie Garcii

Wojciech Szczęsny nie zaliczył dobrego powrotu do Ligi Mistrzów. Choć w środowym meczu z PSG miał kilka skutecznych interwencji, to ostatecznie puścił dwa gole, a jego FC Barcelona przegrała 1:2. Hiszpańska prasa podkreślała, że Polak "niewiele mógł zrobić" przy straconych bramkach, ale i tak wystawiła mu dość kiepskie noty. Jego występ ocenił już także były trener bramkarzy FC Barcelony Frans Hoek.
Szczęsny w tamtym spotkaniu skapitulował po raz pierwszy w 38. minucie po strzale Senny'ego Mayulu. W 90. pokonał go zaś Goncalo Ramos. Obaj oddali mocne, precyzyjne strzały w sam róg. Czy nasz golkiper mógł zrobić przy nich coś więcej? - Wojtek miał pewne dobre interwencje. Nie uważam, by ponosił winę za wpuszczone gole. Przy pierwszym mógł być trochę dłużej na nogach. Poszedł na prawo, a piłka minęła go z lewej. Nie powiem, że to błąd. Przy drugim czekał dłużej, ale to był dobry strzał - przyznał Hoek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".
Generalnie jednak występ Szczęsnego i to, jak spisuje się pod nieobecność kontuzjowanego Joana Garcii, ocenia pozytywnie. - Nie było widać, że nie grał. Potrzebował wejść i odpowiedzialnie wykonać swoje zadania. Barcelona postawiła na Joana, ale ma pewny numer dwa. Wojtek pokazał się z dobrej strony. Jeśli będzie tak grał, w Barcelonie nie powiedzą, że wiele stracili w wyniku kontuzji Joana. Perfekcyjnie go zastępuje - powiedział.
Holender pytany był także, czy Szczęsny wskoczy do pierwszego składu FC Barcelony nawet po powrocie Joana Garcii. Hiszpan ma pauzować ok. 4-6 tygodni. - Nie sądzę, by to zrobili. Postawili na Joana, który jest przyszłością, Wojtek zbliża się zaś do końca kariery. Gdy Joan pokaże, że jest gotowy do gry, to wróci do bramki - przewidywał.
Frans Hoek w FC Barcelonie pracował za kadencji holenderskiego trenera Louisa van Gaala. Wiele wspólnego ma także z polską piłką. A to dlatego, że był obecny w sztabie reprezentacji Polski, gdy jej selekcjonerem był Leo Beenhakker. To właśnie oni jako pierwsi postanowili powołać do kadry młodego Szczęsnego.
