Takie są szanse na grę Szczęsnego w El Clasico. Burza w sieci. "Przesadził"

W szóstej kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona wygrała 3:1 z Realem Oviedo, mimo że przegrywała 0:1 z beniaminkiem. Dzień po tym spotkaniu Hansi Flick mógł być zdruzgotany, bo Joan Garcia doznał kontuzji w trakcie treningu. Bramkarz przeszedł zabieg artroskopii kolana po tym, jak doszło do pęknięcia łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Barcelona zaznaczyła w komunikacie medycznym, że Garcia może wrócić do gry dopiero za sześć tygodni, a więc dopiero w połowie listopada. W bramce Barcelony stanął Wojciech Szczęsny przy okazji spotkania z Realem Sociedad (2:1).

60 proc. szans na występ Szczęsnego w El Clasico? Internauci nie wytrzymali

W związku z absencją Garcii pojawia się pytanie, czy Szczęsny może wystąpić w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Realem Madryt, który odbędzie się 26 października. Daniel Sobis z Eleven Sports przekazał w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym, jakie są szanse na występ Szczęsnego w spotkaniu z Realem. - Dowiedziałem się, że na 60 proc. to Wojtek Szczęsny stanie w bramce Barcelony podczas El Clasico - ogłosił dziennikarz.

Internauci jednak nie za bardzo wierzą w te doniesienia od dziennikarza Eleven Sports. "Jestem skłonny powiedzieć, że nawet na 63 proc. stanie w bramce", "redaktor przesadził, według moich pewnych i sprawdzonych źródeł to tylko 55 proc.", "to są dziennikarze zajmujący się La Ligą? Joan wyzdrowieje - Szczena nie zagra, nie - Szczena zagra, proszę, dogłębna analiza" - czytamy na portalu X.

"Generalnie to nie jest chyba zbyt skomplikowane - jeżeli wyzdrowieje Garcia, to zagra. Na cztery tygodnie przed terminem meczu nikt nie ma wiedzy" - zauważa Michał Gajdek, redaktor naczelny fcbarca.com.

Tak Szczęsny mówił o Joanie Garcii. "Jest mi smutno z jego powodu"

Szczęsny zaskoczył swoją wypowiedzią po meczu z Realem Sociedad, gdzie przyznał wprost, że ma nadzieje na szybki powrót Garcii do gry.

- Nie mówcie mi, że jestem dziś szczęśliwy, ponieważ jest mi smutno z powodu Joana i tego, co się z nim stało. Szczęśliwy to nie było właściwe słowo. Znowu grałem dla Barcelony i mogę być szczęśliwy, ale nie jestem, ponieważ Garcia jest kontuzjowany. Mam nadzieję, że wkrótce wróci do bramki, czyli tam, gdzie powinien być przez długi czas i bronić naszych barw - ogłosił Szczęsny.

Szczęsny mówił jeszcze przed startem sezonu, że przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r. po to, by być zmiennikiem dla Garcii. W najbliższym czasie Barcelona zagra z Paris Saint-Germain w fazie ligowej Ligi Mistrzów. To spotkanie odbędzie się w środę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.