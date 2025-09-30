Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon, a więc ostatni zapisany w kontrakcie. 30 czerwca przyszłego roku powinien stać wolnym agentem, chyba że wcześniej obie strony zdecydują się przedłużyć umowę. Czy rzeczywiście to nastąpi? Zdaniem katalońskiego "Sportu" jedna z nich już wie, co zamierza zrobić.

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Ogłosili ws. Lewandowskiego. "Jest przekonany". Co zrobi FC Barcelona?

Chodzi oczywiście o obóz Lewandowskiego, który według dziennikarzy, robi wszystko, by otrzymać nową ofertę kontraktu. - Polski napastnik wrócił do formy, strzelając cztery gole w siedmiu meczach w tym sezonie, ale teraz stoi przed osobistym wyzwaniem. W wieku 37 lat jest przekonany, że wciąż ma czas, by dzięki swojej grze przekonać Barcelonę, by pozwoliła mu pozostać w klubie na jeszcze jeden rok - czytamy.

Sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Musi tego chcieć także druga strona, czyli klub. Na razie jednoznaczną deklarację w tej sprawie złożył dyrektor sportowy FC Barcelony - Deco. - Będziemy obserwować jego postępy w ciągu sezonu. I potem o tym porozmawiamy - mówił na temat ewentualnego przedłużenia umowy na łamach brazylijskiego "Lance".

"Sport": "Lewandowski chce zostać". Nie dostanie tego za darmo

Co na to sam napastnik? - Lewandowski chce zostać w Barcelonie tak długo, jak będzie czuł się dobrze. A jeśli jego forma będzie najlepsza z możliwych, tak jak do tej pory, przekona klub, że najlepszą opcją jest dalsza inwestycja w niego - twierdzą dziennikarze "Sportu".

Podkreślają także, że mimo licznych pogłosek o przenosinach do Arabii Saudyjskiej, Polak zawsze pozostawał lojalny wobec klubu. - Lewandowski jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie i czuje się teraz częścią zwycięskiego projektu, który będzie walczył o każdy tytuł w tym sezonie. Prawdą jest również, że Flick znacznie częściej w tym sezonie będzie dokonywał rotacji w ataku. Wszystko po to, aby zapewnić mu maksymalny komfort zdrowotny, dlatego w pierwszych meczach dużo większą rolę odgrywał Ferran Torres. Były zawodnik Valencii i City również jest w dobrej formie, choć wszystko wskazuje na to, że Lewandowski mógłby już zostać podstawowym zawodnikiem - podsumowano.