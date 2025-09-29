W Hiszpanii już wiedzą. Oto przyszłość Lewandowskiego. "Najlepsza opcja"

To był kolejny występ Roberta Lewandowskiego, który zostanie zapamiętany. FC Barcelona wygrała z Realem Sociedad 2:1 w meczu siódmej kolejki La Liga. I to mimo że przegrywała 0:1 po golu Alvaro Odriozoli. Trafienia Julesa Kounde i Lewandowskiego zmieniły jednak losy meczu. O snajperze piszą najważniejsze katalońskie media. Także w kontekście jego przyszłości kontraktowej.

Nowe wyzwanie Lewandowskiego. Piszą wprost

"Polski napastnik wrócił do gry z czterema bramkami w siedmiu meczach w tym sezonie i ma przed sobą osobiste wyzwanie: w wieku 37 lat ma nadzieję, że dzięki swoim występom przekona Barcę do kontynuowania kariery jeszcze przez rok. Póki co Polak nadal bije rekordy, stając się legendą Blaugrany jako strzelec pierwszej drużyny" - napisał Luis Migulesanz z dziennika "Sport".

Dziennikarz zauważył, że kapitan reprezentacji Polski od dawna dawał do zrozumienia, że zamierza wypełnić swój kontrakt w Barcelonie – i to pomimo plotek łączących go z transferem do różnych zagranicznych i egzotycznych kierunków.

"Lewandowski chce pozostać w Barcy tak długo, jak długo będzie wyglądał na silnego, a jego występy będą optymalne, tak jak do tej pory, przekonując klub Blaugrany, że najlepszą opcją jest dalsze stawianie na niego" - czytamy.

Ten sezon jawi się jako wyjątkowy dla Lewandowskiego. Hansi Flick od początku rozgrywek postawił na rotację pomiędzy napastnikami - Polakiem i Ferranem Torresem, który także znajdował się w dobrej formie.

"Sport" zauważa, że choć Lewandowski na początku przyszłego sezonu będzie obchodził 38. Urodziny, to nadal jest w stanie pełnić rolę lidera ataku Barcelony. Jego kontrakt – jak podaje Transfermarkt - wygaśnie po tym sezonie, ale zawiera opcję przedłużenia o dodatkowy rok. Czy zostanie w stolicy Katalonii?

"Na razie rozpoczął swoje wyzwanie przekonania Barcelony za pomocą bramek i bez wątpienia zaczyna to osiągać. Niewiele 'dziewiątek' w Europie jest w tej chwili tak skutecznych jak on pod bramką".

Niewykluczone, że dobra forma polskiego napastnika sprawi, że Barcelona latem 2026 roku – tak jak w tym roku – przeniesie ciężar transferowych priorytetów na inne pozycje.

Robert Lewandowski rozegrał dla Barcelony w tym sezonie siedem meczów. Zdobył w nich cztery gole. Szansa na kolejne trafienie już w środę. 1 października Barcelona zmierzy się z PSG w Lidze Mistrzów.