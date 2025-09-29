Hiszpanie trąbią o Lewandowskim i Torresie. Wydali wyrok

FC Barcelona pokonała Real Sociedad 2:1 i objęła prowadzenie w tabeli La Liga. Katalończycy przegrywali po golu Alvaro Odriozoli, ale trafienia Julesa Kounde i Roberta Lewandowskiego zmieniły losy meczu. Ten ostatni zaczął mecz w podstawowym składzie. Zagrał 90 minut i odwdzięczył się za zaufanie Hansiemu Flickowi. W Hiszpanii zastanawiają się na temat pozycji środkowego napastnika. W tym sezonie mamy do czynienia z rywalizacją Roberta Lewandowskiego z Ferranem Torresem, który na początku rozgrywek grał w wyjściowym składzie.

Trwa rywalizacja Lewandowskiego z Torresem. Wydali wyrok

Analitycy DAZN w programie El Post przeanalizowali obu zawodników. Eneko Fernandez i Alberto Edjogo - byli piłkarze klubów niższych lig hiszpańskich przyznali, że Hiszpan wyróżnia się odpowiednią mentalnością. Długo był rezerwowym, ale pokazał, że jest gotowy do podjęcia rękawic.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani Ferranem, również ze względu na mentalność. Wiemy, co to znaczy być zmiennikiem, byliśmy piłkarzami i to zauważamy - powiedział Fernandez, wypowiadając się w imieniu swoim i Edjogo.

Obaj eksperci nie pozostawiają jednak złudzeń. Widzą, że to Lewandowski jest lepszym zawodnikiem.

- Ferran i Lewandowski są bezpośrednimi konkurentami, ale ta konkurencja ich napędza. Oczywiste jest, że jeśli chodzi o jakość, Alberto na pewno się z tym zgodzi, nie możemy powiedzieć, że są to zawodnicy na tym samym poziomie. W ciągu pięciu minut w Oviedo Lewandowski robi coś, co nie jest na niczyim poziomie - przyznał Fernandez.

- Wewnętrzna i bezpośrednia rywalizacja sprzyja grupie. Ferran daje ci tę mentalność, tę presję, jest bardzo hojnym zawodnikiem w wysiłku i bardzo się poprawia, ale w ważnych meczach... Lewandowski jest dobry, jest topowym graczem na świecie, to Flick nie zostawi go na ławce rezerwowych - dodał Edjogo.

Od początku tego sezonu Ferran Torres i Robert Lewandowski zdobyli po cztery gole w La Liga. Hiszpan potrzebował do tego 467 minut, a Polak tylko 253.