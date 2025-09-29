Szczęsny wrócił do bramki, Barcelona wygrała. Oto reakcja ter Stegena

Wojciech Szczęsny w szeregach FC Barcelony pojawił się niemal równo rok temu. Został wówczas awaryjnie sprowadzony z emerytury po tym, jak ciężkiej kontuzji kolana doznał Marc-Andre ter Stegen. Teraz historia w pewnym sensie zatacza koło. Tym razem uraz przytrafił się Joanowi Garcii i Szczęsny znów stał się potrzebny. W niedzielę rozegrał pierwszy mecz w tym sezonie.

Szczęsny znów pierwszym bramkarzem Barcelony. Co na to Marc-Andre ter Stegen?

35-latek wystąpił przeciwko Realowi Sociedad w siódmej kolejce LaLiga. Jeden strzał obronił i raz skapitulował po uderzeniu Alvaro Odriozoli. Mimo to utrzymał status niepokonanego w hiszpańskich rozgrywkach, bo FC Barcelona odpowiedziała bramkami Jules'a Kounde oraz Roberta Lewandowskiego i zwyciężyła 2:1. A jak na powrót Polaka i kolejną wygraną zareagował ten, którego zastępował w poprzednim sezonie, czyli Marc-Andre ter Stegen?

Kapitan FC Barcelony nie tak dawno toczył z klubem otwartą wojnę. Wszystko dlatego, że nie chciał z niego odejść - nawet w momencie, gdy sprowadzono Joana Garcię i jasne stało się, że to Hiszpan będzie pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Ostatecznie niemiecki golkiper pozostał w drużynie, ale ponieważ latem przeszedł operację pleców, pozostaje wyłączony z gry. Mimo to swoją postawą pokazuje, że nadal jest blisko zespołu.

Oto co zrobił ter Stegen po pierwszym meczu Szczęsnego w tym sezonie

Tuż po niedzielnym meczu wrzucił na InstaStories grafikę z wynikiem 2:1 i napisem: "Victoria" (z hiszp. "zwycięstwo"). "+3 punkty" - dodał krótko.

Poza tym udostępnił wspólne zdjęcie z pauzującym z powodu kontuzji Ferminem Lopezem. Obaj stali w pobliżu ławki rezerwowych i spoglądali na murawę.

Choć 33-letni bramkarz stara się angażować w życie klubu, jego pozycja w zespole wydaje się obecnie bardzo słaba. Jeszcze przed sezonem hiszpańscy dziennikarze zapowiadali, że może co najwyżej liczyć na pozycję numer 3 wśród bramkarzy. Poza tym Joan Garcia powinien być gotowy do gry wcześniej niż on. Przerwa Hiszpana ma potrwać 4-6 tygodni. Niemca - jeszcze co najmniej trzy miesiące.