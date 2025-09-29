W meczu siódmej kolejki La Liga FC Barcelona pokonała Real Sociead 2:1, ale to nie był dla niej łatwy mecz. Prowadzenie gościom dał Alvaro Odriozola, a wyrównał Jules Kounde. Po zmianie stron zwycięską bramkę zdobył Robert Lewandowskiego. W meczu przez 90 minut wystąpiło dwóch Polaków - poza kapitanem kadry w bramce oglądaliśmy Wojciecha Szczęsnego, który zabrał głos.

Szczęsny wprost o Garcii. "Nie mówcie mi..."

- Nie mówcie mi, że jestem dziś szczęśliwy, ponieważ jest mi smutno z powodu Joana Garcíi i tego, co się z nim stało. Szczęśliwy to nie było właściwe słowo...! Znowu grałem dla Barcy i mogę być szczęśliwy, ale nie jestem, ponieważ Joan Garcia jest kontuzjowany - powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo"

- Mam nadzieję, że wkrótce wróci do bramki, czyli tam, gdzie powinien być przez długi czas i bronić naszych barw - dodał polski bramkarz.

Dla Szczęsnego był to pierwszy występ w tym sezonie, a 31 ogólnie w Barcelonie. Wiadomo, że z powodu kontuzji wspomnianego Garcii jeszcze przez kilka tygodni będzie występować w podstawowym składzie. Już w środę jego i Barcelonę czeka kolejne wyzwanie - tym razem w Lidze Mistrzów. 1 października do Katalonii przyjedzie PSG, obrońca tytułu.

A jak ostatni mecz Barcelony wyglądał okiem Sport.pl? Spotkanie ocenił nasz dziennikarz Dawid Szymczak.

Szczęsny zapracował na zaufanie – w lidze hiszpańskiej jeszcze nigdy nie przegrał. Barcelona zwyciężyła w czternastu z piętnastu meczów, w których bronił. We wszystkich trzydziestu spotkaniach zachował czternaście czystych kont. Ale suche statystyki to nie wszystko. Szczęsny najpierw godnie znosił bycie rezerwowym, a później zaadaptował się do zupełnie innego stylu gry. Zarażał innych pewnością siebie i spokojem. Dzielił się doświadczeniem. Złapał świetny kontakt z młodymi piłkarzami Barcelony. Cieszył się każdym meczem i treningiem. Propozycja przedłużenia umowy o kolejne dwa lata była konsekwencją tego wszystkiego.