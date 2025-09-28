Lewandowski pisze historię w Barcelonie. Coś wspaniałego

Robert Lewandowski nie zagrał najlepszego meczu w karierze, ale strzelił gola i pomógł FC Barcelonie wygrać z Realem Sociedad w siódmej kolejce La Ligi. Bramkę zdobył przy wyniku 1:1 w 59. minucie po dośrodkowaniu Lamine'a Yamala.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Robert Lewandowski pnie się w górę w klasyfikacji najlepszych strzelców FC Barcelony

Gol z Realem Sociedad był 105. trafieniem Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Tym samym wyrównał wyczyn takich zawodników jak Earisto de Macedo, Eulogio Martinez oraz Neymar, którzy są na 15. miejscu pod tym względem w historii katalońskiego klubu.

365Scores zauważyło, że Lewandowski dokonał tego w 154 meczach, a więc o 32 szybciej niż Neymar (186).

Czy Robert Lewandowski ma szansę załapać się do czołowej dziesiątki najlepszych strzelców FC Barcelony? Jak najbardziej. Do dziesiątego Josepa Escoli traci tylko 15 bramek (120). Z kolei piąty Samuel Eto'o ma ich na koncie 130. Wszystko więc przed polskim napastnikiem w tym sezonie.

Zobacz też: Hiszpanie nie czekali do końca meczu. Tak ocenili Lewandowskiego i Szczęsnego

Robert Lewandowski przez ponad trzy lata gry dla FC Barcelony zdobył 105 bramek i zanotował 20 asyst w 154 występach. W tym czasie wygrał dwa mistrzostwa, dwa Superpuchary i Puchar Hiszpanii.

Dzięki wygranej z Realem Sociedad FC Barcelona została liderem La Ligi i ma na koncie 19 punktów, wyprzedzając drugi Real Madryt o punkt, a Villarreal o trzy "oczka". Z kolei Robert Lewandowski w obecnym sezonie zdobył cztery bramki w barwach FC Barcelony w siedmiu występach we wszystkich rozgrywkach.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 1 października o godz. 21:00 u siebie z PSG w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.