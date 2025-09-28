Nie do wiary, co Lewandowski zrobił w 84. minucie meczu z Realem Sociedad

"FC Barcelona długo męczyła się w meczu ligowym u siebie z Realem Sociedad, ale wreszcie w polu karnym świetnie odnalazł się Robert Lewandowski. Potem Polak był nieskuteczny i skończył mecz tylko z jednym golem. FC Barcelona wygrała 2:1" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl po niedzielnym meczu drużyny Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski z niewytłumaczalnym pudłem w meczu FC Barcelona - Real Sociedad

84. minuta mogła okazać się kluczowa dla meczu Katalończyków z Baskami. Wtedy Real Sociedad miał kontrę, która zakończyła się strzałem Takefusy Kubo w poprzeczkę bramki Wojciecha Szczęsnego. Z tego od razu zrodziła się kontra FC Barcelony. Lamine Yamal zagrał do Ferrana Torresa, ten wyłożył Robertowi Lewandowskiemu, a polski napastnik huknął w poprzeczkę! Piłka odbiła się jeszcze od linii, ale jej nie przekroczyła. Zadecydowały centymetry, które mogły drogo kosztować Barcelonę, gdyby Sociedad doprowadziło do remisu.

Dzięki tej wygranej FC Barcelona została liderem La Ligi i ma na koncie 19 punktów, wyprzedzając drugi Real Madryt o punkt, a Villarreal o trzy "oczka". Z kolei Robert Lewandowski w obecnym sezonie zdobył cztery bramki w barwach FC Barcelony w siedmiu występach we wszystkich rozgrywkach.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 1 października o godz. 21:00 u siebie z PSG w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.