Tak wygląda tabela La Ligi po meczu FC Barcelony. Na to czekali

W sobotnie popołudnie dotychczasowy lider La Ligi Real Madryt został upokorzony podczas Derbów Madrytu, ulegając na Metropolitano aż 2:5 w spotkaniu z Atletico Madryt. To sprawiło, że FC Barcelona stanęła przed szansą na objęcie fotelu lidera. Potrzebne było tylko jedno - wygrana u siebie z Realem Sociedad, który w tym sezonie dotychczas spisywał się poniżej oczekiwań.
Ostatecznie FC Barcelona pokonała u siebie drużynę z Kraju Basków 2:1. Co prawda Katalończycy przegrywali niespodziewanie 0:1 po golu Alvaro Odriozoli, ale jeszcze przed przerwą udało im się doprowadzić do wyrównania za sprawą trafienia Julesa Kounde. Za to w drugiej połowie bramkę na 2:1 zdobył Robert Lewandowski. Dzięki temu Barcelona zainkasowała trzy punkty i przewodzi w tabeli La Ligi z dorobkiem 19 punktów na koncie. Drugi Real Madryt ma 18 "oczek", a podium zamyka Villarreal, który ma ich 16.
Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 1 października o godz. 21:00 u siebie z PSG w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
