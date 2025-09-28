Tak wygląda tabela La Ligi po meczu FC Barcelony. Na to czekali

W sobotnie popołudnie dotychczasowy lider La Ligi Real Madryt został upokorzony podczas Derbów Madrytu, ulegając na Metropolitano aż 2:5 w spotkaniu z Atletico Madryt. To sprawiło, że FC Barcelona stanęła przed szansą na objęcie fotelu lidera. Potrzebne było tylko jedno - wygrana u siebie z Realem Sociedad, który w tym sezonie dotychczas spisywał się poniżej oczekiwań.

FC Barcelona nowym liderem La Ligi

Ostatecznie FC Barcelona pokonała u siebie drużynę z Kraju Basków 2:1. Co prawda Katalończycy przegrywali niespodziewanie 0:1 po golu Alvaro Odriozoli, ale jeszcze przed przerwą udało im się doprowadzić do wyrównania za sprawą trafienia Julesa Kounde. Za to w drugiej połowie bramkę na 2:1 zdobył Robert Lewandowski. Dzięki temu Barcelona zainkasowała trzy punkty i przewodzi w tabeli La Ligi z dorobkiem 19 punktów na koncie. Drugi Real Madryt ma 18 "oczek", a podium zamyka Villarreal, który ma ich 16.

Skrócona tabela La Ligi po meczu FC Barcelona - Real Sociedad:

FC Barcelona - bilans bramek 21:5, 19 punktów Real Madryt - 16:8, 18 pkt Villarreal - 13:5, 16 pkt Elche - 10:6, 13 pkt Atletico Madryt - 14:9, 12 pkt Espanyol - 10:9, 12 pkt Getafe - 8:9, 11 pkt Sevilla - 11:10, 10 pkt Athletic - 7:8, 10 pkt Real Betis - 9:7, 9 pkt.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w środę 1 października o godz. 21:00 u siebie z PSG w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.