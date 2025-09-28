Hiszpanie nie czekali do końca meczu. Tak ocenili Lewandowskiego i Szczęsnego

16 - tyle punktów zdobyła FC Barcelona w pierwszych sześciu meczach w Primera Division, w sezonie 25/26. Zespół Hansiego Flicka stracił punkty jedynie w rywalizacji z Rayo Vallecano, gdy zremisował 1:1. W siódmej kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona grała z Realem Sociedad. W wyjściowym składzie Barcelony znalazło się dwóch Polaków - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Ten drugi skorzystał z faktu, że Joan Garcia doznał urazu kolana.

Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim i Szczęsnym. "Uwięziony"

Po pierwszej połowie Barcelona remisuje 1:1 z Realem Sociedad w meczu siódmej kolejki ligi hiszpańskiej. W 31. minucie Szczęsny został pokonany przez Alvaro Odriozolę. Jeszcze przed przerwą Barcelona strzeliła gola wyrównującego dzięki Julesowi Kounde, który wyskoczył najwyżej przy rzucie rożnym w polu karnym Sociedad. Jak hiszpańskie media oceniły występy Lewandowskiego i Szczęsnego na przestrzeni 45 minut?

"W starciu z tak ustawioną drużyną Realu Sociedad, z tak małą przestrzenią, Lewandowski prawie się nie pojawił. A kiedy już był widoczny, to brakowało mu precyzji" - tak dziennik "Mundo Deportivo" opisał występ Lewandowskiego w pierwszej połowie. "Plan Realu nie sprawił mu dużych trudności, ale Alvaro Odriozola strzelił gola w drugiej akcji tego zespołu. Wcześniej zaniepokoiło go tylko uderzenie piłki głową przez Mikela Oyarzabala" - a w ten sposób ta sama gazeta oceniła Szczęsnego.

Dziennik "Sport" określił Szczęsnego mianem "ukaranego". "Polak nie mógł nic zrobić przy bramce. Poza tym nie miał żadnych problemów" - czytamy w argumentacji. Lewandowski był "uwięziony" zdaniem dziennikarzy z Hiszpanii. "Obrona Sociedad otoczyła Lewandowskiego, izolując go od gry zespołu. Robert schodził do gry, kiedy tylko mógł, aby dotknąć piłki. W jednej z akcji wywalczył żółtą kartkę dla Ivana Zubeldii" - stwierdził "Sport".

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Real Sociedad trwa w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.