Wystarczyło 45 minut. Przejechali się po Lewandowskim. Najlepsza riposta

Robert Lewandowski po raz drugi w tym sezonie La Liga dostał szansę, by zagrać od pierwszych minut. W meczu z Getafe (3:0) się nie popisał, ale kibice liczyli, że w niedzielnym starciu z Realem Sociedad będzie lepiej. Pierwsza połowa mocno zweryfikowała jednak ich oczekiwania. Polak radził sobie fatalnie i łatwo gubił piłkę. Mimo wszystko koledzy na niego stawiali. Dwukrotnie miał okazję skończyć akcję golem. W 26. minucie nie trafił w bramkę, a dodatkowo był na spalonym. Z kolei w 45. minucie zmarnował kapitalne podanie od Pedriego. Mimo wszystko po pierwszej partii jego drużyna remisowała 1:1.

Kibice nie wytrzymali po tym, co pokazał Lewandowski

Jak można było się domyśleć, słabsza gra Polaka nie przeszła bez echa. Od razu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kibice dość mocno krytykowali naszego rodaka. W wielu przypadkach domagali się natychmiastowej zmiany. "Barcelona nie ma rytmu, tylko Pedri, który gra na niesamowitym poziomie. Lewandowski jest okropny (wygląda jakby miał 48 lat), Kounde jest dobry. (...) Miejmy nadzieję, że Ferran wejdzie w drugiej połowie i nie będziemy musieli już oglądać polskiego dziadka" - pisał jeden z internautów, ale ostrych komentarzy na X było więcej.

"Gdybym był Pedrim, przestałbym podawać do Lewandowskiego. I tak zawsze będzie to strata czasu. Po prostu podaj do Rashforda", "Auć, auć, Lewandowski", "Lewandowski i jego słaba kontrola po niesamowitym podaniu Pedriego", "On nawet nie potrafi kontrolować futbolówki", "Ten filmik jest dla idiotów, którzy myślą, że Lewandowski nie wpływa na nas w żaden sposób negatywnie. Niszczy 100 szans, strzela 2 i wszystko idzie w zapomnienie" - czytamy dalej.

Następca Lewandowskiego wywołany do tablicy

Ba, niektórzy zaczęli oznaczać Barcelonę i domagać się, by ta latem dokonała transferu napastnika. Wskazali na konkretne nazwisko. "Barca musi postawić wszystko na napastnika w przyszłym lecie, najlepiej Juliana Alvareza. Lewandowski jest stary, a Ferran Torres nie jest niezawodnym numerem '9', co nie pozostawia nam innego wyboru, jak tylko podpisać kontrakt z następcą Lewandowskiego tego lata. Barcelona, Deco i jego zespół powinni jak najszybciej rozpocząć poszukiwania" - pisał jeden z użytkowników.

W drugiej połowie Lewandowski zamknął jednak usta krytykom. Zmobilizował się i po kapitalnym podaniu od Lamine'a Yamala wpakował piłkę do siatki, w 59. minucie wyprowadzając Barcelonę na prowadzenie 2:1. Ten gol przesądził ostatecznie o zwycięstwie.