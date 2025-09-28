Flick zdecydował ws. Szczęsnego i Lewandowskiego! Oto skład Barcelony

Real Madryt potknął się w 7. kolejce La Liga i doznał pierwszej porażki w sezonie. Piłkarze Xabiego Alonso ulegli i to dość wyraźnie Atletico Madryt - 2:5. Już za kilka godzin mogą stracić prowadzenie w tabeli na rzecz... FC Barcelony. Katalończycy zagrają u siebie z Realem Sociedad. I choć będą wielkimi faworytami, bo rywal znajduje się tuż nad strefą spadkową, to zwycięstwo wcale łatwo przyjść nie musi. Wydawało się, że Hansi Flick może mieć spory problem, kogo awizować do wyjściowej "11".

Hansi Flick postawił sprawę jasno. To oni powalczą z Realem Sociedad

W ostatnich dniach Barcelonę dopadła plaga kontuzji. W niedzielę na murawie na pewno zabraknie Joana Garcii, Raphinhi, Fermina Lopeza czy Gaviego. W związku z urazem pierwszego z piłkarzy, media przewidywały, że szansę otrzyma Wojciech Szczęsny. Ba, sugerował to sam Hansi Flick. - Szczęsny? W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z nim prawie każdy mecz i trzy tytuły. To fantastyczny bramkarz i człowiek. Nie mam co do tego wątpliwości - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej.

Obsada bramki wydawała się więc pewna, ale co dalej? Dla polskich kibiców jedną z najciekawszych decyzji trenera była ta, dotycząca Roberta Lewandowskiego. Tylko raz w tym sezonie La Liga Flick pozwolił mu zagrać od pierwszych minut, ale Polak w tym meczu - z Getafe (3:0) - się nie popisał. Nie zdobył ani gola, ani asysty, a na dodatek zebrał słabe noty. Kiedy wchodzi na podmęczonego rywala, to wydaje się być skuteczniejszy, co pokazało spotkanie z Valencią (6:0), czy ostatnie z Realem Oviedo (3:1), kiedy to błyskawicznie trafiał do siatki.

Hiszpańskie media zapowiadały jednak zgodnie, że kapitan reprezentacji Polski pojawi się od początku na murawie. Towarzyszyć w ataku miał mu Marcus Rashford. A kto rzekomo utworzy z nimi trójząb ofensywny? Tutaj zdania były podzielone. Jedni stawiali na znajdującego się w znakomitej formie Ferrana Torresa, inni na Roony'ego Bardghjiego, a jeszcze inni na wracającego po kontuzji Lamine'a Yamala. Na kogo finalnie zdecydował się Flick? Czy spekulacje mediów się sprawdziły? Jest spore zaskoczenie - w linii pomocy.

Skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad:

Wojciech Szczęsny; Gerard Martin, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Kounde; Frenkie de Jong, Pedri, Dro Fernandez; Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Roony Bardghji.

Mecz Barcelony z Realem Sociedad rozpocznie się o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.