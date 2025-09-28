W 7. kolejce LaLiga Real Madryt sensacyjnie poległ 2:5 w derbach z Atletico. "Xabi Alonso doskonale widział, że spotkanie wymyka mu się z rąk. Dokonywał kolejnych zmian, wprowadzając m.in. Franco Mastantuono czy Rodrygo. Ale "Królewscy" nie potrafili już znaleźć odpowiedzi na te dwa ciosy i ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie LaLiga. W dodatku pod koniec meczu bramkę po kontrze strzelił im Antoine Griezmann. Tym samym Real, który w poprzednich sześciu spotkaniach stracił zaledwie trzy gole, w derbach miasta został pokonany manitą. To było upokorzenie" - relacjonował Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

FC Barcelona stoi przed ogromną szansą po wpadce Realu Madryt

Ten wynik ucieszył FC Barcelonę, która dopiero rozegra swój mecz z Realem Sociedad. Blaugrana traciła do Królewskich dwa "oczka" i teraz mają szansę przeskoczyć ich w tabeli i zająć pierwsze miejsce. Jednak by tego dokonać, Blaugrana musi pokonać Real Sociedad, który nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie.

W sześciu kolejkach podopieczni Sergio Francisco triumfowali tylko raz, remisowali dwa razy i przegrywali trzykrotnie. Pięć oczek pozwala im plasować się na 17. miejscu - tuż nad strefą spadkową. Warto podkreślić, że 18. Mallorca też ma tyle samo oczek, ale gorszy bilans bramkowy.

Zobacz też: Tylko nie to! Barcelona przekazała wieści, których nikt nie chciał widzieć

O której i gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Real Sociedad?

W tym meczu niemal na pewno zobaczymy powracającego do pierwszego składu Wojciecha Szczęsnego. Joan Garcia, który jest pierwszym bramkarzem, doznał kontuzji i przejdzie operację. Czeka go kilka tygodni przerwy. Wciąż nie wiadomo, czy w wyjściowej jedenastce zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który w większości meczów wchodzi z ławki rezerwowych. Jeśli tak, to będzie pierwszy mecz od dawna, kiedy dwóch Polaków zaczyna mecz FC Barcelony. W tym starciu nie wystąpią także Raphinha, Gavi, Fermin i ter Stegen. Nie wiadomo co z Markiem Casado, który nie dokończył treningu

Czy FC Barcelona wykorzysta wpadkę Realu Madryt? Tego przekonamy się już w niedzielę 28 września. To spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1 oraz online w internecie po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Tekstowa relacja na żywo będzie dostępna również na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.