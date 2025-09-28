Oto skład Barcelony? Wiadomo co z Lewandowskim i Szczęsnym

Barcelona w pierwszych sześciu kolejkach odniosła pięć zwycięstw i zanotowała tylko jeden remis - z Rayo Vallecano. Nic dziwnego, że w Katalonii z wiarą podchodzą do kolejnych wyzwań. Te nie będą jednak proste. Zwłaszcza w obliczu plagi kontuzji, która trawi zespół ze stolicy Katalonii. W niedzielnym starciu z Realem Sociedad Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Joana Garcii, Fermina Lopeza, Gaviego oraz z Marca-Andre ter Stegena.

Oto przewidywany skład Barcelony. Zgodni ws. Polaków

Z zespołem nie trenował także Raphinha, który przedwcześnie opuścił boisko w wygranym 3:1 meczu z Realem Oviedo. Z dobrych wieści, z pewnością cieszących kibiców Barcelony - do grupowych treningów wrócili Alejandro Balde i Lamine Yamal.

Cztery największe hiszpańskie dzienniki w niedzielny poranek podzieliły się swoimi przewidywaniami dotyczącymi składu na niedzielny mecz z Realem Sociedad. Zarówno katalońskie "Mundo Deportivo" i "Sport", a także madryckie "AS" i "Marca" zgodnie uważają, że w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Będzie to dla niego debiut w tym sezonie. To pokłosie kontuzji Joana Garcii, który od początku sezonu jest niekwestionowanym numerem jeden w bramce Barcelony.

Najmniej wątpliwości z pozostałych formacji wzbudza pomoc. Wszyscy zgodnie awizują do gry ten sam tercet: Frenkiego de Jonga, Pedriego i Daniego Olma. Znacznie ciekawiej jest w obronie. Bo o ile Jules Kounde i Gerard Martin są w każdym prognozowanym składzie, o tyle na środku defensywy jest więcej wątpliwości.

"Sport" i "AS" wskazują, że w podstawowym składzie zagrają Ronald Araujo i Pau Cubarsi. "Mundo Deportivo" uważa z kolei, że zamiast Urugwajczyka w pierwszym składzie obok Cubarsiego wystąpi Andreas Christensen. "Marca" przewiduje kompletnie inny wariant - bez Araujo i bez Cubarsiego. Jej zdaniem partnerem Duńczyka będzie Eric Garcia.

Ciekawie jest także w ataku. To, co najważniejsze z punktu widzenia polskiego kibica to fakt, że Robert Lewandowski jest zgodnie awizowany do gry w pierwszym składzie przez wszystkie dzienniki. O miejsce w składzie nie powinien się także martwić wypożyczony z Manchesteru United skrzydłowy Marcus Rashford - on także znajduje się w każdym zestawieniu. Obsada drugiego skrzydła podzieliła dzienniki. "AS" i "Marca" widzą na nim Ferrana Torresa, a "Mundo Deportivo" odważnie wskazuje na Roony'ego Bardghjiego, który trafił do Barcelony z Kopenhagi. Najwięcej optymizmu płynie ze składu zaproponowanego przez kataloński "Sport". Odnajdujemy w nim Lamine'a Yamala.

Czas pokaże, jak zaprezentuje się Barcelona. Wobec porażki Realu Madryt z Atletico Madryt (2:5) ma szansę wyprzedzić podopiecznych Xabiego Alonso i objąć prowadzenie w rozgrywkach. Barcelona może miło wspominać ostatnią wizytę Realu Sociedad w Katalonii.

2 marca 2025 roku podopieczni Flicka wygrali aż 4:0. Gole zdobywali Gerard Martin, Marc Casado, Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Trzeba uczciwie przyznać, że przy stanie 0:0 czerwoną kartką ukarany został obrońca Aritz Elustondo.

Real Sociedad wygrał w XXI wieku tylko jedno wyjazdowe spotkanie z Barceloną. 20 maja 2023 roku drużyna prowadzona wówczas przez Imanola Alguacila przyjechała na Camp Nou i pokonała zespół, którego trenerem był Xavi 2:1. Bohaterem Basków był Alexander Sorloth, który najpierw asystował Mikelowi Merino, a następnie sam pokonał ter Stegena. Barcelonie na otarcie łez został gol Roberta Lewandowskiego.

Niedzielny mecz Barcelony z Realem Sociedad rozpocznie się o 18:30. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu. Będzie ona dostępna na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

Przewidywany skład FC Barcelona na mecz z Realem Sociedad: