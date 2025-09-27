Tylko nie to! Barcelona przekazała wieści, których nikt nie chciał widzieć

Kontuzje nie oszczędzają ostatnio FC Barcelony. Najpierw nabawił jej się Lamine Yamal. Wykluczyła go z gry w czterech spotkaniach. W niedzielę może już jednak pojawić się na murawie. Zdecydowanie poważniejszy uraz dopadł za to Gaviego. Sprawa jest skomplikowana i Hiszpan pozostanie poza placem gry przez kilka miesięcy. Krócej powinni pauzować Fermin Lopez, Raphinha czy Joan Garcia, który doznał kontuzji na jednym z ostatnich treningów i już przeszedł zabieg. A to nie koniec złych wieści dla kibiców katalońskiego klubu. Kolejny zawodnik może wylecieć ze składu z powodu kłopotów zdrowotnych.

FC Barcelona w tarapatach. Marc Casado poczuł dyskomfort. Co dalej z Hiszpanem?

W sobotnie popołudnie Fernando Polo z "Mundo Deportivo" przekazał niepokojące informacje w sprawie Marca Casado, o czym pisał dalej profil BarcaInfo na X. "Marc Casado nie ukończył dzisiejszego treningu z powodu bólu. Źródła klubowe podają, że uraz jest obecnie oceniany, ale nie wydaje się poważny. Zamiarem trenera jest poczekać do jutra i dopiero wtedy zdecydować, czy zostanie powołany do kadry na mecz z Realem Sociedad" - czytamy.

Kolejne wieści przedstawił kataloński "Sport". "Kłopoty nie wydają się być poważne, a służby medyczne, które kazały zejść zawodnikowi z boiska na wszelki wypadek, uważają, że dyskomfort nie powinien przeszkodzić mu w byciu dostępnym przeciwko drużynie z San Sebastian" - czytamy.

Tak więc istnieje opcja, że Casado pojawi się w meczu z Realem Sociedad. Hansi Flick będzie jednak musiał na niego bardzo uważać, więc nie wiadomo, czy znajdzie się w wyjściowym składzie. Na koncie ma pięć spotkań w tym sezonie, 211 minut spędzonych na murawie i jedną asystę w dorobku. Ewentualna absencja mogłaby być sporym osłabieniem dla Barcelony, szczególnie teraz, gdy targają nią kontuzje.

Pierwsza w tym sezonie szansa na mecz dwóch Polaków w Barcelonie

Na boisku niemal na pewno pojawi się za to Wojciech Szczęsny, który zastąpi Joana Garcię. Będzie to pierwszy występ dla Polaka w tej kampanii i wydaje się, że niejedyny. Hiszpan ma bowiem pauzować około sześciu tygodni. Niewykluczone, że w meczu z Realem Sociedad zobaczymy też drugiego z naszych rodaków, Roberta Lewandowskiego. Jest już w pełni zdrowy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 28 września o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.