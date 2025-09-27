Świetne wieści dla Lewandowskiego. Flick potwierdza

- Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił wściekły Hansi Flick w sprawie kontuzji Lamine'a Yamala. Ta nasiliła się podczas zgrupowania drużyn narodowych i wyeliminowała Hiszpana z gry w klubie w aż czterech spotkaniach. Mimo osłabienia FC Barcelona triumfowała w każdym z tych meczów.

Hansi Flick uspokaja ws. Yamala i zapowiada: zagra z Realem Sociedad!

W ostatnich dniach do klubu docierały pozytywne wieści w sprawie zdrowia Yamala. Wydawało się, że będzie dostępny już w najbliższym spotkaniu - z Realem Sociedad. Dziennikarze chcieli się upewnić w tej sprawie i jedno z pytań na konferencji prasowej dotyczyło właśnie 18-latka. Flick zaspokoił ich ciekawość. - Tak, tak, zobaczymy, będzie dostępny na ławce - mówił Niemiec, cytowany przez fcbarca.com. To nie był jednak koniec dobrych wieści. Hiszpan nie tylko zostanie powołany na to spotkanie, ale i... - Jutro oczywiście dostanie minuty - zapewniał trener.

To znakomite wieści dla całego zespołu Barcelony, a szczególnie dla Roberta Lewandowskiego. Polak bardzo dobrze rozumie się z młodym skrzydłowym na boisku - w poprzednich sezonach Yamal wielokrotnie asystował mu przy golach. Nie wiadomo jednak, czy Flick da Hiszpanowi szansę gry od pierwszych minut. Wydaje się to małoprawdopodobne. Raczej będzie wdrażany stopniowo. A czy da szansę gry w wyjściowym składzie Lewandowskiemu? To również nie jest pewne. W tym sezonie Polak głównie wchodzi z ławki rezerwowych. A wtedy potrafi być piekielnie niebezpieczny. Przekonali się o tym już piłkarze Valencii czy Realu Oviedo - łącznie nasz rodak wbił im trzy gole.

Co z powołaniem na zgrupowanie dla Yamala? Flick odpowiada jasno

Lamine Yamal ma w tym sezonie ledwie trzy spotkania w lidze na koncie. Pokazał się w nich jednak fantastycznie. Dowód? Dwa gole i trzy asysty. Czy skoro jest zdolny do gry, to zostanie również powołany na październikowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii? Takie pytanie padło na konferencji Flicka. - Cóż, to nie jest moja praca. To selekcjoner Hiszpanii się tym zajmuje, to jego praca i jego decyzje. Tak to wygląda - podkreślał Niemiec, który być może wolałby, by Yamal pozostał w gmachach klubu i spokojnie trenował.

Zobacz też: Była 14:41. FC Barcelona ogłosiła kluczowe wieści dla Szczęsnego.

Mecz FC Barcelony z Realem Sociedad zaplanowano na niedzielę 28 września. Początek o godzinie 18:30. Na boisku na pewno pojawi się jeden Polak - to Wojciech Szczęsny. Będzie musiał zastąpić kontuzjowanego Joana Garcię. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.