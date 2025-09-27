Była 14:41. FC Barcelona ogłosiła kluczowe wieści dla Szczęsnego

FC Barcelona zmaga się obecnie ze sporymi problemami kadrowymi. Z powodu urazów ostatnio pauzowali Lamine Yamal, Gavi i Fermin Lopez. Jakby tego było mało, w piątek okazało się, że kontuzji doznali także Raphinha i Joan Garcia. Sprowadzony latem tego roku były bramkarz Espanyolu od początku sezonu występował w pierwszym składzie kosztem Wojciecha Szczęsnego. Teraz jednak szykuje się wymuszona zmiana.

Joan Garcia już po operacji. FC Barcelona podała, jak długo będzie pauzował

Jeszcze w piątek FC Barcelona podała, że Garcia zerwał łąkotkę w lewym kolanie, co będzie wymagało operacji. Przeprowadzono ją już następnego dnia, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. - Joan Garcia przeszedł dziś rano operację zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie. Artroskopię przeprowadził dr Joan Carles Monllau. Oczekuje się, że zawodnik będzie potrzebował od 4 do 6 tygodni na rekonwalescencję - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Joana Garcii zabraknie zatem w najbliższych meczach FC Barcelony z Realem Sociedad (28.09), Paris Saint-Germain (01.10) i Sevillą (05.10), ale nie tylko. Ominie go także najbliższa przerwa na mecze reprezentacyjne i co najmniej trzy następne spotkania mistrzów Hiszpanii. Do końca października ekipa Hansiego Flicka zmierzy się jeszcze z Gironą (18.10), Olympiakosem Pireus (21.10) i Realem Madryt (26.10).

Wydaje się więc, że we wszystkich tych spotkaniach będziemy oglądać Wojciecha Szczęsnego. W sobotę klub wstawił nawet w mediach społecznościowych zdjęcie Polaka z treningu z wymownym podpisem: "Skoncentrowany i przygotowany". Poza nim w kadrze FC Barcelony powinien pojawić się także 18-letni bramkarz Eder Aller oraz Diego Kochen. Tego ostatniego według doniesień hiszpańskich mediów klub postanowił ściągnąć prosto z... Chile, gdzie przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych U-20 przed mistrzostwami świata w tej kategorii wiekowej.