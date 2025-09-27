Flick wyszedł i ogłosił ws. gry Szczęsnego. Jaśniej się nie da

W piątkowe popołudnie FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolana Joana Garcii, która wyeliminuje hiszpańskiego bramkarza z gry na przynajmniej kilka tygodni. To oznacza jedno - do bramki drużyny Hansiego Flicka wskoczy Wojciech Szczęsny, który był dotychczas wyłącznie rezerwowym i nie rozegrał w nowym sezonie ani minuty. "Szczęsny jest zawsze przygotowany" - podkreślały w sobotę zgodnie katalońskie media, pisząc o polskim bramkarzu.

Hansi Flick przemówił ws. Wojciecha Szczęsnego

Trener FC Barcelony pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Realem Sociedad i jasno podkreślił, że nie jest zadowolony z kontuzji swoich zawodników m.in. Joana Garcii, Fermina Lopeza czy Raphinhi. - Nie sądzę, żeby to było normalne. Można się tego spodziewać, ale... Analizujemy sytuację i podejmujemy działania, aby sprawdzić, czy uda nam się znaleźć jakąś przyczynę. To nasza praca, mamy świetny zespół i przeanalizujemy wszystko, aby zobaczyć, co uda nam się znaleźć - powiedział, a następnie skomentował sytuację swoich bramkarzy.

- Oczywiście nie podoba nam się, że nie możemy liczyć na Joana. Do tej pory wykonał świetną robotę, ale takie rzeczy się zdarzają. Szczęsny? W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z nim prawie każdy mecz i trzy tytuły. To fantastyczny bramkarz i człowiek. Nie mam co do tego wątpliwości - podsumował.

Dotychczas Wojciech Szczęsny rozegrał 30 spotkań dla FC Barcelony, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Z klubem wygrał mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 28 września o godz. 18:30 u siebie z Realem Sociedad. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.