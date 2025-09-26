Tak "Mundo Deportivo" określiło Lewandowskiego. Wystarczyło słowo

"Nie wiem, jak kiedyś go zastąpimy", "Jest niesamowity", "Wciąż najlepszy na swojej pozycji" - to tylko niektóre z komentarzy internautów pod adresem Roberta Lewandowskiego po jego bramce w czwartkowym meczu La Ligi: Real Oviedo - FC Barcelona. Zespół Hansiego Flicka wygrał na wyjeździe z beniaminkiem rozgrywek 3:1 (0:1).

Robert Lewandowski ma lepsze statystyki niż w poprzednim sezonie

Gabriel Sans, dziennikarz hiszpańskiego "Mundo Deportivo" napisał krótki artykuł o świetnych liczbach Roberta Lewandowskiego i o tym, co poprawił w tym sezonie. "Brutalny Lewandowski: Poprawia się nawet jako rezerwowy" - zatytułował go.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że 37-letni napastnik w tym sezonie w rozgrywkach La Ligi zdobywa gola co 54 minuty (w pięciu spotkaniach uzbierał tylko 163 minuty). Polak ma lepsze statystyki po pierwszych sześciu meczach, niż w ubiegłym sezonie. Wtedy w pierwszych sześciu spotkaniach La Ligi zdobywał gola średnio co 96 minut

"W wieku 37 lat Lewandowski nieustannie zaskakuje swoją skutecznością strzelecką. W sezonie 2025/2026 Flick początkowo rezerwuje mu mniejszą rolę w wyjściowym składzie niż w ubiegłym sezonie, a nawet jako rezerwowy, jego osiągnięcia są równie godne podziwu" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Lewandowski, odkąd trafił do La Ligi, zdobywa gola średnio co 83 minuty. Jego bilans w tych rozgrywkach to 108 spotkań, 72 bramki i 17 asyst.

Polak szansę na poprawę swojego dorobku strzeleckiego pewnie dostanie już w niedzielę. Właśnie wtedy FC Barcelona w siódmej kolejce La Ligi podejmie Real Sociedad.

Początek meczu o godz. 18.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.