Ale im nastrzelał! Lewandowski wciąż pokazuje geniusz
Te liczby Roberta Lewandowskiego, napastnika FC Barcelony są wprost nie do uwierzenia. Konto statystyczne Sholy Nation Sports w serwisie X podało statystyki Polaka pod wodzą trenera Hansiego Flicka.
Najpierw dwa gole w meczu z Valencią, gdy FC Barcelona prowadziła już 4:0, a teraz Robert Lewandowski zdobył o wiele ważniejszą bramkę w wyjazdowym pojedynku ligowym z Realem Oviedo. Dzięki temu drużyna Hansiego Flicka wygrała z beniaminkiem rozgrywek 3:1, choć jeszcze do 56. minuty przegrywała 0:1. 

Niesamowite liczby Roberta Lewandowskiego pod wodzą Hansiego Flicka

- To był ważny gol. Wiemy, czego możemy oczekiwać od Roberta. W polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie - powiedział po meczu z Realem Oviedo Hansi Flick, trener FC Barcelony.

Jedno jest pewne. Robert Lewandowski ma bilans z kosmosu w meczach pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Oczywiście wliczając spotkania z niemieckim szkoleniowcem w barwach Bayernu Monachium, w którym kilka lat temu razem pracowali. 

Lewandowski zagrał u Flicka 129 meczów, zdobył aż 128 bramek i miał 26 asyst! 

"Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka. 129 meczów, 128 goli, 26 asyst. Niesamowite" - napisał w serwisie X Sholy Nation Sports.

Robert Lewandowski w tym sezonie zagrał w sześciu meczach dla FC Barcelony i zdobył trzy bramki. 

Drużyna Hansiego Flicka po sześciu kolejkach La Ligi ma 16 punktów i jest wiceliderem. Do prowadzącego z kompletem zwycięstw Realu Madryt traci dwa punkty.

Mistrzowie Hiszpanii w niedzielę, 28 września zagrają u siebie z 16. drużyną tabeli - Realem Sociedad. Początek meczu o godz. 18.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

