Cały świat zobaczył, co zrobił Lewandowski. Kibice oszaleli

Robert Lewandowski znów świetnie spisał się w tym sezonie w roli rezerwowego. Kapitan reprezentacji Polski wszedł na boisko w 65. minucie czwartkowego meczu szóstej kolejki La Ligi: Real Oviedo - FC Barcelona, a już pięć minut później zdobył pięknego gola strzałem głową i jego zespół prowadził 2:1 (a ostatecznie wygrał 3:1). - Wiemy, czego możemy oczekiwać od Roberta. W polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie - powiedział po meczu o Lewandowskim Hansi Flick, trener FC Barcelony.
Internauci byli zachwyceni pięknym trafieniem Lewandowskiego. Piłka po jego strzale głową odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Bramkarz nawet nie drgnął, tylko bezradnie odprowadził piłkę wzrokiem.
"Przyznajcie: tylko nieliczni napastniki potrafią strzelić głową taką bramkę, jaką zdobył Lewandowski" - napisał Barca Uniwersal w serwisie X.
Lewandowski w tym sezonie zagrał w sześciu meczach i zdobył trzy bramki.
FC Barcelona po sześciu kolejkach La Ligi ma 16 punktów i jest wiceliderem. Do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty.
Drużyna Hansiego Flicka w niedzielę o godz. 18.30 zagra u siebie z Realem Sociedad. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
