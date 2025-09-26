Cały świat zobaczył, co zrobił Lewandowski. Kibice oszaleli

Robert Lewandowski znów świetnie spisał się w tym sezonie w roli rezerwowego. Kapitan reprezentacji Polski wszedł na boisko w 65. minucie czwartkowego meczu szóstej kolejki La Ligi: Real Oviedo - FC Barcelona, a już pięć minut później zdobył pięknego gola strzałem głową i jego zespół prowadził 2:1 (a ostatecznie wygrał 3:1). - Wiemy, czego możemy oczekiwać od Roberta. W polu karnym jest jednym z najlepszych na świecie - powiedział po meczu o Lewandowskim Hansi Flick, trener FC Barcelony.

Cały świat zobaczył, co zrobił Robert Lewandowski. Kibice oszaleli

Internauci byli zachwyceni pięknym trafieniem Lewandowskiego. Piłka po jego strzale głową odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Bramkarz nawet nie drgnął, tylko bezradnie odprowadził piłkę wzrokiem.

"Przyznajcie: tylko nieliczni napastniki potrafią strzelić głową taką bramkę, jaką zdobył Lewandowski" - napisał Barca Uniwersal w serwisie X.

"Niewiarygodny zawodnik, mający 37 lat",

"Lewandowski jest szalony. Co za główka",

"Nadal udaje mu się strzelić gola znienacka. To niesamowity zawodnik"

"To szaleństwo, że Cristiano Ronaldo czy Messi w jego wieku byli już na emeryturze, grając w słabszych ligach, podczas gdy ten facet konsekwentnie gra na najwyższym poziomie i myślę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa",

"Nie wiem, jak kiedyś zastąpimy tego gościa",

"Dziadek pokazuje, dlaczego jest najlepszy na swojej pozycji",

"Lewandowski jest specjalistą w tego typu główkach" - to tylko niektóre z komentarzy internautów.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w sześciu meczach i zdobył trzy bramki.

FC Barcelona po sześciu kolejkach La Ligi ma 16 punktów i jest wiceliderem. Do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty.

Drużyna Hansiego Flicka w niedzielę o godz. 18.30 zagra u siebie z Realem Sociedad. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.