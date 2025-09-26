Nagle gruchnęły wieści z Barcelony! Szczęsny wraca do bramki

W czwartek FC Barcelona wygrała swój piąty mecz w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka przegrywał 0:1 do 56. minuty z Realem Oviedo, ale ostatecznie wygrał 3:1 po trafieniach Erica Garcii, Roberta Lewandowskiego i Ronalda Araujo. Między słupkami znów znalazł się Joan Garcia, który zaliczył dwie interwencje na przestrzeni całego spotkania. Na pierwszym treningu po meczu z beniaminkiem trener Barcelony dowiedział się o kontuzji jednego z najbardziej istotnych graczy.

Joan Garcia kontuzjowany. Czy to szansa dla Wojciecha Szczęsnego?

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero poinformował o problemach zdrowotnych Joana Garcii. Bramkarz Barcelony ma problemy zdrowotne po piątkowym treningu i nie zagra co najmniej do październikowej przerwy reprezentacyjnej. Ta sprawa może się też zakończyć brakiem powołania do reprezentacji Hiszpanii od Luisa de la Fuente. Te wieści oznaczają, że Garcia nie zagra w meczach z Realem Sociedad (28.09), Paris Saint-Germain (01.10) i Sevillą (05.10).

Kontuzja Garcii oznacza, że do bramki Barcelony wejdzie Wojciech Szczęsny i będą to dla niego pierwsze występy w rozgrywkach 25/26. "Szczęsny zostanie bramkarzem numer jeden, a 18-letni Eder Aller awansuje do statusu bramkarza rezerwowego. Zobaczymy, jak poważna jest kontuzja Garcii i co dokładnie się stało" - pisze dziennik "Sport".

W poprzednim sezonie Szczęsny zagrał piętnaście meczów w lidze hiszpańskiej (łącznie 30 w sezonie 24/25), w których zachował osiem czystych kont (w całym sezonie 14).

Przerwa Garcii dłuższa niż zakładano? To może być wielka szansa dla Szczęsnego

O godz. 16:33 Barcelona wydała komunikat, w którym poinformowała o szczegółach kontuzji Garcii. Chodzi o "rozerwanie łąkotki wewnętrznej w lewym kolanie". Bramkarz przejdzie operację, po której wróci do gry za cztery-sześć tygodni. W najgorszym przypadku Garcia wróci do gry dopiero po listopadowej przerwie na mecze reprezentacji.

Między październikową a listopadową przerwą na kadrę Barcelona zagra z Gironą (18.10), Olympiakosem (21.10), Realem Madryt (26.10), Elche (02.11), Club Brugge (05.11) i Celtą Vigo (09.11).

Szczęsny był przygotowany na rolę rezerwowego. "Z dużą dumą wykonuję tę rolę"

Jeszcze przed startem tego sezonu Szczęsny przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r. Polak od początku zdawał sobie sprawę, że będzie zmiennikiem Garcii, a jego szanse na grę pojawią się, gdy Flick zarządzi rotację lub gdy Garcia dozna kontuzji.

- Jestem rezerwowym i jeśli nic dziwnego się nie stanie, to będę. Moja rola polega w tym sezonie na tym, żeby jak najlepiej przygotować Joana do spotkań. Uważam, że to bramkarz z niesamowitym potencjałem, który jest już w topie europejskim pod względem fizycznym. Z dużą dumą wykonuję tę rolę, bo byłem na nią przygotowany, podpisując nowy kontrakt. I nie jestem zawiedziony tą rolą - mówił Szczęsny przed meczem Barcelony z Newcastle United w Lidze Mistrzów.

