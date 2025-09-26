Hiszpanie z okładek trąbią o Lewandowskim. Jedno słowo

To nie był łatwy mecz dla Barcelony, która do przerwy przegrywała z Realem Oviedo 0:1 po golu zdobytym przez Alberto Reinę. Wynik udało się dopiero odwrócić w drugiej połowie. Najpierw wyrównał Eric Garcia, a następnie prowadzenie gościom dała bramka zdobyta przez Roberta Lewandowskiego. Wynik w końcówce ustalił Ronald Araujo. W Katalonii temat meczu zdominował piątkowe okładki gazet.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Tak podsumowują mecz. Jedno słowo na okładkach

"Kolejna remontada" - grzmi "Mundo Deportivo", zaznaczając, że Barcelona zareagowała na początkowego gola Oviedo i utrzymała kontakt z Realem Madryt po odniesieniu zwycięstwa, które zadedykowane zostało Gaviemu. Zespół Flicka odwróciła wynik dzięki golom Erica Garcíi i Araujo oraz sensacyjnemu trafieniu Lewandowskiego.

Zdecydowanie mniej miejsca na pierwszej stronie poświęcono innym piłkarskim sprawom: Aitanie Bonmati - zdobywczyni swojej trzeciej Złotej Piłki, a także zapowiedzi meczu Girony z Espanyolem.

O "wielkiej remontadzie" z okładki pisze kataloński dziennik "Sport". Podobnie jak w "Mundo Deportivo" przeczytać możemy o golu Reiny, który wykorzystał błąd Joana Garcii, ale też o Barcelonie odwracającej wynik dzięki trafieniom Erica Garcii, Lewandowskiego i Araujo. Mowa także o "dobrym zarządzaniu zmianami przez Flicka". Nie zabrakło wątków, które poruszyło "MD" - na okładkę trafiła Aitana Bonmati, która może się pochwalić "mentalnością ze złota". Kilka słów poświęcono także spotkaniu Girony z Espanyolem.

"Trzeba było się napocić" - bez ogródek relacjonuje katalońska gazeta codzienna "L’Esportiu". Dziennik odnotował, że Barcelona odwróciła losy meczu w drugiej połowie, zaliczając czwarte zwycięstwo z rzędu i utrzymując dystans dwóch punktów do Realu Madryt. Tak jak w powyższych przypadkach, tak i tutaj - są wątki związane ze Złotą Piłką dla zawodniczki Barcelony, która wprost mówi: "Jestem tą samą Aitaną, ale bardziej dojrzałą". Wątek meczu Girony z Espanyolem także został odnotowany.

W niedzielę 28 września FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się z Realem Sociedad, a już trzy dni później zagra z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. To będzie wielki test dla zespołu, który od początku sezonu radzi sobie bardzo dobrze.