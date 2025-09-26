Było już po północy. Wpis Lewandowskiego niesie się po sieci

Gdy na zegarze w Oviedo ukazała się 65. minuta, na tablicy wyników wciąż było 1:1. Barcelona odrobiła stratę, jaką miała po pierwszej połowie za sprawą gola Erica Garcii, jednak miała kłopot z doszczętnym przełamaniem defensywy beniaminka. Real albo dobrze się bronił, albo tak jak w pierwszej połowie, sama Barcelona robiła wiele, by zmarnować większość swych okazji.

Na kłopoty Lewandowski. Efekt niemal natychmiastowy

Hansi Flick wiedział, że tu trzeba kogoś, kto jak dostanie dobrą piłkę, to doskonale będzie wiedział, co z nią uczynić. Nie czekał już dłużej i sięgnął po Roberta Lewandowskiego. Precyzyjne uderzenie głową Polaka ledwie pięć minut później, utwierdziło niemieckiego trenera w przekonaniu, że postąpił słusznie. Barcelona wyszła na prowadzenie 2:1, potem jeszcze dobiła rywala w końcówce za sprawą gola Ronalda Araujo i odniosła cenne zwycięstwo 3:1.

Lewandowski przemówił po meczu. Krótko, zwięźle i na temat

Kapitan reprezentacji Polski doskonale wywiązał się z postawionego przed nim zadania i dał Katalończykom dokładnie to, czego wówczas tak mocno potrzebowali. Już po zakończeniu meczu Lewandowski skomentował spotkanie w mediach społecznościowych. Nie potrzebował wielu słów, bo dobrze wiedział, że Barcelona zrobiła po prostu to, co do niej należało. - Trzy punkty zdobyte - skomentował Lewandowski na Instagramie.

Dzięki temu trafieniu Lewandowski ma już trzy gole w tym sezonie La Liga, wszystkie po wejściu z ławki. Tyle samo w Barcelonie ma Raphinha, a jednego więcej Ferran Torres (liderem strzelców jest Kylian Mbappe z siedmioma trafieniami). Kolejna okazja do powiększenia dorobku w niedzielę 28 września o 18:30. Katalończycy zagrają wówczas u siebie z Realem Sociedad.