Tak kibice Barcelony potraktowali Lewandowskiego zaraz po meczu

Mecz z beniaminkiem La Liga długo nie układał się dobrze dla FC Barcelony. W pierwszej połowie, mimo aż jedenastu strzałów Katalończyków (w tym trzech celnych), piłka postanowiła, że ona do bramki Realu Oviedo nie wpadnie i koniec kropka. Za to do siatki Katalończyków to już co innego. Wystarczyło tylko nerwowe wyjście z bramki Joana Garcii i podanie wprost pod nogi Alberto Reiny. Dopiero w drugiej połowie Eric Garcia przełamał defensywę rywala, jednak Barcelona męczyła się z wyjściem na prowadzenie.
Aż w końcu do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Polak wszedł na boisko w 65. minucie za Raphinhę, a już pięć minut później piłka zatrzepotała w siatce po jego znakomitym, precyzyjnym uderzeniu głową. To okazał się kluczowy cios, bo rywale odpowiedzieć nie potrafili, a jeszcze w 88. minucie dobił ich Ronald Araujo. Barcelona w tym meczu potrzebowała wyrachowanego snajpera, który otworzy jej drogę do wygranej. Lewandowski tę potrzebę zaspokoił. Za co został po spotkaniu bardzo doceniony przez kibiców.
Do sieci trafiło nagranie jednego z fanów Barcelony, którzy byli obecni na stadionie w Oviedo. Widzimy na nim, czy raczej słyszymy, jak kibice śpiewają o Robercie Lewandowskim, a ten podchodzi blisko ich sektora i klaszcze w ramach podziękowań. Dużo się w tym sezonie mówi o malejącej roli boiskowej Polaka, ale bezsprzecznie takie wejścia jak to w Oviedo udowadniają, że gdy trzeba strzelić kluczowego gola, to nie ma w Barcelonie lepszego.
Dzięki temu zwycięstwu Katalończycy nadal tracą w tabeli do Realu Madryt tylko dwa punkty. Kolejny mecz rozegrają już w niedzielę 28 września o 18:30 u siebie. Ich rywalem będzie kolejny Real, tylko tym razem Sociedad.
