Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po meczu z Realem

Mecz z Realem Oviedo kompletnie nie szedł po myśli FC Barcelony. Rywale skutecznie się bronili. Podopieczni Hansiego Flicka nawet przegrywali 0:1 po błędzie Joana Garcii. "Hiszpan wyszedł z bramki poza pole karne. Jako pierwszy dopadł do piłki, ale później wdał się w bezsensowny drybling. W efekcie piłka wpadła pod nogi Reiny, który z dystansu posłał piłkę do pustej bramki!" - relacjonował na łamach Sport.pl Szymon Szczepanik.

Robert Lewandowski na ratunek FC Barcelonie

Do wyrównania doprowadził Eric Garcia, ale wciąż na horyzoncie nie było widać gola. W związku z tym Hansi Flick wpuścił Roberta Lewandowskiego, który podniósł się z ławki rezerwowych w 65. minucie. Co ciekawe, zmienił on w tym meczu Raphinhę, który oddał parę strzałów, ale był niewidoczny w tym meczu.

Polak przyszedł na ratunek swojemu klubowi już po pięciu minutach i strzelił efektownego gola. "De Jong posłał mu dośrodkowanie w pole karne, a ten fenomenalnie złożył się do główki, nie dając szans bramkarzowi gospodarzy!" - relacjonował Szymon Szczepanik na Sport.pl. Ostatecznie FC Barcelona wygrała 3:1.

Hiszpanie ocenili wyczyn Lewandowskiego z Realem Oviedo

Po spotkaniu hiszpańscy dziennikarze wystawili oceny za ten mecz piłkarzom Barcelony. Jak ocenili Roberta Lewandowskiego? "Robert Lewandowski po raz kolejny odegrał decydującą rolę i fantastycznym strzałem głową przypieczętował powrót Barcelony w meczu z Oviedo" - napisało "Mundo Deportivo", które podkreśliło, że gol Polaka był "oszałamiający". "Wchodząc z ławki rezerwowych, potrafi też siać spustoszenie" - podkreślono, nie wystawiając mu noty.

Kataloński "Sport" dał mu 9. za ten mecz. "Potrzebował bardzo niewiele, aby strzelić wspaniałego gola, który był kluczem do odwrócenia wyniku. Jego strzał głową przy stanie 1:2 jest typowy dla najlepszych strzelców w historii piłki nożnej. Mógł strzelić gola na 1-3 świetnym strzałem. Nie ma takiej drugiej 9 z jego instynktem strzeleckim" - czytamy.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 28 września z Realem Sociedad. Po kolejnych trzech dniach - 1.10 czeka ich trudne starcie z PSG w Lidze Mistrzów.