To koniec Lewandowskiego w Barcelonie? Media: Flick znalazł następcę

Robert Lewandowski wrócił ostatnio do pierwszego składu FC Barcelony. Tuż przed startem sezonu napastnik doznał kontuzji i nie mógł grać, a dobra postawa Ferrana Torresa sprawiła, że to on "wygryzł" Polaka, który musiał zadowolić się rolą rezerwowego. Na początku września w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, że kontrakt 37-latka, który obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, nie zostanie przedłużony, więc to najprawdopodobniej jego ostatni sezon w barwach Blaugrany.

Bild: Hansi Flick znalazł następcę Roberta Lewandowskiego

Już od wielu miesięcy mówi się, że FC Barcelona poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. W mediach relacjonowano, że klub chciałby takich piłkarzy jak Erling Haaland, Julian Alvarez, Harry Kane, czy nawet Dusan Vlahović, o czym ostatnio pisał niemiecki "Bild".

Teraz serwis dotarł do nowych informacji. Według ich ustaleń Hansi Flick "ma na radarze" Serhou Guirassy'ego z Borussii Dortmund. "Podobno jest zwolennikiem napastnika" - napisano i od razu dodano, że FC Barcelona uważa inaczej.

"Jednak obecnie w klubie panują rozbieżne opinie. Prezes Joan Laporta chce zabezpieczyć sobie kolejną kadencję, pozyskując prestiżowego zawodnika, ale nazwisko Guirassy'ego najwyraźniej nie jest na to wystarczająco popularne" - podkreślono.

W poprzednim sezonie Gwinejczyk strzelił 38 goli w 50 meczach i dołożył do tego dziewięć asyst. Piłkarzem interesują się czołowe europejskie kluby. Mówi się, że napastnik miałby kosztować 100 mln euro. W tej kampanii ma już na swoim koncie pięć trafień i jedną asystę.