Oto skład Barcelony na mecz z Realem Oviedo! Wiemy, co z Lewandowskim

FC Barcelona przed spotkaniem z Realem Oviedo notuje świetną passę. W tym sezonie Duma Katalonii jeszcze nie przegrała żadnego meczu. Z kolei po przerwie reprezentacyjnej podopieczni Hansiego Flicka mają już trzy zwycięstwa z rzędu, biorąc pod uwagę również Ligę Mistrzów (starcie z Newcastle). W La Lidze o sile mistrzów Hiszpanii przekonały się Valencia i Getafe. Te spotkania Duma Katalonii wygrała odpowiednio 6:0 i 3:0.

Problemy zdrowotne w Barcelonie

Na czwartek (godz. 21:30) zaplanowano mecz Real Oviedo - FC Barcelona. Oczywiście faworyt tej potyczki mógł być tylko jeden. W pierwszych pięciu spotkaniach ligowych piłkarze Realu Oviedo wywalczyli trzy punkty. Katalończycy potknęli się natomiast tylko w rywalizacji z Rayo Vallecano (1:1). Trzeba jednocześnie przyznać, że Flick miał powody do zmartwień.

Na dłuższy czas ze składu wypadł Gavi, przez trzy tygodnie niedostępny będzie Fermin Lopez, a kontuzję wciąż leczy też Lamine Yamal. To tylko kilka przykładów piłkarzy z których nie może skorzystać niemiecki szkoleniowiec.

Większość hiszpańskich dziennikarzy przewidywało przed starciem z Realem Oviedo, że Robert Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych. Trzeba umiejętnie zarządzać siłami polskiego napastnika, a przed Barceloną m.in. pojedynek z Realem Sociedad.

Flick podjął decyzję. Oto skład FC Barcelony

Mimo kilku kontuzji w ofensywie Flick wciąż może rotować zawodnikami. Zakładano, że do podstawowego składu powróci Marcus Rashford. A jak sytuacja wygląda w rzeczywistości?

Lewandowski - zgodnie z zapowiedziami mediów - zasiądzie na ławce rezerwowych. W podstawowym składzie nie ma także m.in. Julesa Kounde oraz Frenkiego de Jonga.

Skład FC Barcelony na mecz z Realem Oviedo:

Joan Garcia - Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin - Pedri, Marc Casado, Dani Olmo - Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres