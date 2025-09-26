Już wybrali idealnego następcę Lewandowskiego. "Prawdziwy klejnot"

- Robert był ważny i pozostaje dla nas ważny. Myślę też, że biorąc pod uwagę jego wiek i osiągnięcia, trzeba będzie analizować to rok po roku. Przychodzi taki moment w karierze, kiedy nie snujemy wielu planów na przyszłość. Będziemy obserwować jego postępy w ciągu sezonu. I potem o tym porozmawiamy - zapowiadał Deco w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Kontrakt napastnika wygasa z końcem czerwca 2026, a słowa dyrektora sportowego FC Barcelony sugerują, że jak na razie nie ma chęci przedłużenia. Dodatkowo w tej kampanii Polak rozpoczyna większość meczów na ławce rezerwowych, choć to również efekt kontuzji, która przytrafiła mu się w okresie przygotowawczym. Mimo wszystko coraz więcej mówi się o tym, że Katalończycy najpewniej latem ściągną do zespołu następcę Lewandowskiego. I właśnie kibice zgłosili klubowi jedną kandydaturę.

Kibice Barcelony domagają się sprowadzenia Juliana Alvareza. To on ma zastąpić Lewandowskiego

W środowy wieczór fanów na całym świecie zachwycił Julian Alvarez. Argentyńczyk dał prawdziwe show w starciu z Rayo Vallecano (3:2) i ustrzelił hat-tricka. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła jego trzecia bramka. Otrzymał piłkę kilka metrów przed polem karnym, zszedł nieco do środka i oddał potężny strzał. Golkiper był absolutnie zszokowany i nie mógł wiele zdziałać w tej sytuacji. Nagranie tego trafienia szybko stało się wiralem w sieci. Udostępniało je wielu kibiców, również ci, dopingujący Barcelonę. Wprost stwierdzili, że to właśnie on powinien zostać następcą Lewandowskiego. Ba, domagają się tego transferu.

"Natychmiastowe zastępstwo Lewandowskiego", "Czy to następca Lewandowskiego w Barcelonie? Widzę, że będzie to wielki napastnik", "Mam nadzieję, że ma w kontrakcie klauzulę, która pozwoli nam kupić go taniej, bo jest stworzony dla Barcelony i jej przeznaczony. Wierzę, że w przyszłym sezonie, po odejściu Lewandowskiego, będzie grał w naszych barwach", "FC Barcelona absolutnie musi pozyskać Juliana Alvareza w przyszłym sezonie, aby zastąpić Lewandowskiego. Ten zawodnik to prawdziwy klejnot!", "Naprawdę nadaje się, by być następcą Lewandowskiego" - pisali użytkownicy na X.

Coraz więcej wskazuje na to, że Alvarez trafi do Barcelony

I faktycznie istnieją realne szanse, że w przyszłości dojdzie do zakontraktowania Alvareza w Barcelonie. Już od dawna media łączą Argentyńczyka z tym klubem. Ba, nazywają potencjalną transakcję "transferem marzeń", a także "idealnym następcą Polaka" i deklarują, że "może wypełnić lukę po 37-latku", bo ten "nie będzie grał wiecznie". Sam Alvarez również ma rzekomo być sfrustrowany swoją sytuacją i tym, że w madryckim klubie nie może pokazać pełni potencjału. A Joan Laporta tę frustrację może wykorzystać.

Zobacz też: Dramat kapitana Rakowa. Diagnoza brzmi jak wyrok. "Złamanie kości".

Jak na razie Barcelona nie podjęła konkretnych działań w sprawie. Wciąż ma do dyspozycji Lewandowskiego i niewykluczone, że zdecyduje się z nim przedłużyć współpracę. Ma też w składzie znajdującego się w znakomitej formie Ferrana Torresa, który sam deklaruje, że może wejść w buty Polaka. Najbliższy mecz Barcelona rozegra już w czwartek 25 września. Rywalem będzie Real Oviedo. Początek o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.