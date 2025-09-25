O której gra dzisiaj Barcelona? Gdzie oglądać Real Oviedo - FC Barcelona? [TRANSMISJA, LIVE]

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego spotkania w La Liga. Mistrzowie Hiszpanii zagrają na wyjeździe przeciwko Realowi Oviedo - beniaminkowi obecnego sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej. To drużyna, która dotychczas wygrała jeden mecz, a aż cztery przegrała.

Barcelona zagra z beniaminkiem. Wyjazdowe spotkanie po latach

Katalończycy przystąpią do tej spotkania osłabieni. W kadrze wciąż brakuje kontuzjowanych: Lamine'a Yamala, Alejandro Balde, Gaviego oraz Marca-Andre ter Stegena. Ostatnio do tego grona dołączył jeszcze Fermin Lopez.

Pomimo tego to Katalończyków należy uznać za faworytów starcia. Real Oviedo to beniaminek La Liga, który wrócił do elity. Ostatni raz z Barceloną mierzył się w sezonie 2000/2001. W roli gospodarza przegrał 2:3, ale na wyjeździe wygrał 1:0.

Kto wie? Być może Robert Lewandowski stanie przed szansą zdobycia swojego trzeciego gola w tym sezonie ligowym. W ostatniej kolejce z Getafe nie trafił do siatki (3:0).

Mecz Real Oviedo - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 25 września o godz. 21:30 czasu polskiego. Transmisję TV przeprowadzi Canal+Sport (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisie Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.