FC Barcelona ma za sobą kolejne zwycięstwo w La Liga. W niedzielny wieczór pokonała Getafe 3:0, a do siatki trafiali Ferran Torres (dwukrotnie) i Dani Olmo. Najbliższy mecz Katalończycy rozegrają już w czwartek 25 września. Ich przeciwnikiem będzie beniaminek - Real Oviedo. W kadrze doszło do pewnych roszad.

Zmiany w kadrze Barcelony. "Jedna z sensacji"

"Barca pojedzie do Oviedo w czwartek z 22-osobowym składem, w którym nastąpiły dwie zmiany w porównaniu z ostatnim meczem ligowym. Trener Hansi Flick powołał pomocnika Dro Fernandeza, jedną z sensacji przedsezonowych, na miejsce kontuzjowanego Fermina oraz Edera Allena jako trzeciego bramkarza, zastępując Kochena, który nie zagra na Mistrzostwach Świata U-20" - napisał portal 3cat.cat.

W gronie powołanych znaleźli się także dwaj inni bramkarze: Joan Garcia i Wojciech Szczęsny. Wśród obrońców Hansi Flick będzie mógł wybierać z grupy: Ronaldo Araujo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia i Jofre. Z pomocników do dyspozycji są: Pedri, Marc Casado, Dani Olmo, Frenkie de Jong i Marc Bernal. Wśród napastników Flick może wybierać z zawodników w formie.

Mowa o Ferranie Torresie, Robercie Lewandowskim, Raphinhi, Marcusie Rashfordzie, a także z młodych piłkarzy. To Roony Bardghji i Toni Fernandez.

Wśród nieobecnych z powodów zdrowotnych są Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Lamine Yamal, Alejandro Balde i Fermin Lopez.

Nietrudno stwierdzić kto będzie faworytem czwartkowego meczu. Real Oviedo - beniaminek La Liga - rozpoczął sezon od czterech porażek i wygranej z Realem Sociedad. Z dorobkiem trzech punktów zajmuje 18. miejsce w tabeli. FC Barcelona jest wiceliderem. W pięciu spotkaniach zgromadziła 13 punktów.

Co ciekawe ostatnia wizyta Barcelony na Estadio Nuveo Carlos Tartiere w Oviedo miała miejsce 7 stycznia 2001 roku. Wygrana nie przyszła wówczas gościom z łatwością. Szybko strzelone gole - dwa trafienia Patricka Kluiverta i bramka Rivaldo - wprowadziły w szeregi Katalończyków rozluźnienie. Gospodarze odpowiedzieli golami Wiktora Onopki i Ivana Anii. FC Barcelona wygrała 3:2. Jak będzie tym razem?

