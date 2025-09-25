"Bohater nie rodzi się w chwilach sukcesu, ale gdy podnosi się po upadku"

FC Barcelona we wtorek tuż przed godz. 21 wydała bardzo ważny, smutny komunikat. Okazało się bowiem, że jeden z jej gwiazdorów Gavi nie będzie grał przez około 4-5 miesięcy. "Zawodnik pierwszej drużyny Gavi przeszedł artroskopię w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, którą zszyto w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy" - napisał klub o piłkarzu, który przez hiszpańskie media był nazywany "synem" Lewandowskiego.

Miła niespodzianka dla Gaviego w szpitalu

Gaviego po operacji spotkała miła niespodzianka. W szpitalu odwiedziło go trzech piłkarzy FC Barcelony. Zabrakło jednak jego "ojca" Roberta Lewandowskiego. W szpitalu zjawili się pomocnicy Pedri, Lamine Yamal oraz urugwajski stoper Ronald Araujo.

"Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że wrócę, kiedy będzie trzeba, aby grać dla Barcelony. Prawdziwy bohater nie rodzi się w chwilach sukcesu, ale w tych, kiedy podnosi się po upadku. Dziękuję wszystkim za wiadomości dodające otuchy" - pisał Gavi w mediach społecznościowych.

To druga w karierze długa przerwa Gaviego. W listopadzie 2023 roku zerwał więzadła krzyżowe przednie z towarzyszącym urazem łąkotki w meczu Hiszpania-Gruzja w Valladolid i pauzował kilka miesięcy.

Gavi w tym sezonie zagrał tylko w dwóch spotkaniach i miał asystę. Ubiegły sezon zakończył z bilansem: 42 spotkania, trzy gole i trzy asysty.

FC Barcelona w czwartek zagra w szóstej kolejce La Ligi. Rywalem drużyny prowadzonej przez trenera Hansiego Flicka będzie beniaminek rozgrywek - Real Oviedo.

Początek meczu o godz. 21.30. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.