Cały świat mówi o tym, co zrobił Lewandowski. "Wiek to tylko liczba"
Robert Lewandowski zachwycił ostatnio kibiców kapitalnym trafieniem, którym popisał się na jednym z treningów FC Barcelony. Jego przewrotka była tak efektowna, że klub aż wrzucił to na media społecznościowe, wywołując przy tym falę pochwał pod adresem Polaka. Jak się okazuje, pod wrażeniem są nie tylko fani, ale także zagraniczne media i to nie tylko z Europy.
Kapitan reprezentacji Polski zaciekle walczy w tym sezonie o miejsce w pierwszym składzie z Ferranem Torresem. Lekko nie ma, bo początek rozgrywek utrudniła mu kontuzja, a Hiszpan świetnie wykorzystał swoją szansę. W dodatku w ostatnim meczu ligowym z Getafe obaj znaleźli się w składzie i to Torres ustrzelił dublet. Mimo to Polak oczywiście nie odpuszcza, a podczas środowego treningu "Blaugrany" zrobił coś bardzo efektownego. 

Lewandowski ma 37 lat. Jego to jednak nijak nie rusza

Nasz napastnik popisał się kapitalną przewrotką, którą nie dał szans stojącemu akurat w bramce Wojciechowi Szczęsnemu. Fani Barcelony zachwycali się tym w mediach społecznościowych, podziwiając, że w wieku 37 lat Lewandowski nadal umie tak uderzyć, nawet jeśli to tylko trening. Jak się okazało, wyczyn Polaka odbił się szerokim echem nie tylko w Katalonii. Media praktycznie z całego świata się tym zachwyciły.

Hiszpania, Turcja, a nawet Kolumbia. Popis Lewandowskiego niesie się po świecie

Hiszpańska "Marca" napisała o tym na swoim koncie na portalu X. - Wiek to tylko liczba, dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zaszokował wszystkich na treningu, popisując się fenomenalnym golem z przewrotki, czym udowodnił, że jego klasa pozostaje niezmienna, niezależnie od wieku - czytamy. - Lewandowski dał niezłe show na treningu - to z kolei pochwała od tureckiego dziennika "Fanatik". 

Popisy Polaka odnotowano nawet za oceanem, a konkretnie w Kolumbii. - Niesamowity gol Lewandowskiego podczas treningu FC Barcelony. Polski napastnik zaprezentował nam fenomenalne uderzenie, którym zaszokował absolutnie wszystkich - opisuje kolumbijska wersja dziennika "AS". Kolejną meczową okazję na zaprezentowanie umiejętności strzeleckich, tym razem w warunkach meczowych, Lewandowski dostanie już dziś. W czwartek 25 września o 21:30 Barcelona zagra na wyjeździe ligowy mecz z Realem Oviedo. 

