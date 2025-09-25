Cały świat mówi o tym, co zrobił Lewandowski. "Wiek to tylko liczba"

Kapitan reprezentacji Polski zaciekle walczy w tym sezonie o miejsce w pierwszym składzie z Ferranem Torresem. Lekko nie ma, bo początek rozgrywek utrudniła mu kontuzja, a Hiszpan świetnie wykorzystał swoją szansę. W dodatku w ostatnim meczu ligowym z Getafe obaj znaleźli się w składzie i to Torres ustrzelił dublet. Mimo to Polak oczywiście nie odpuszcza, a podczas środowego treningu "Blaugrany" zrobił coś bardzo efektownego.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Żodzik wicemistrzynią świata w skoku wzwyż! "Marzyłam o tym medalu"

Lewandowski ma 37 lat. Jego to jednak nijak nie rusza

Nasz napastnik popisał się kapitalną przewrotką, którą nie dał szans stojącemu akurat w bramce Wojciechowi Szczęsnemu. Fani Barcelony zachwycali się tym w mediach społecznościowych, podziwiając, że w wieku 37 lat Lewandowski nadal umie tak uderzyć, nawet jeśli to tylko trening. Jak się okazało, wyczyn Polaka odbił się szerokim echem nie tylko w Katalonii. Media praktycznie z całego świata się tym zachwyciły.

Hiszpania, Turcja, a nawet Kolumbia. Popis Lewandowskiego niesie się po świecie

Hiszpańska "Marca" napisała o tym na swoim koncie na portalu X. - Wiek to tylko liczba, dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zaszokował wszystkich na treningu, popisując się fenomenalnym golem z przewrotki, czym udowodnił, że jego klasa pozostaje niezmienna, niezależnie od wieku - czytamy. - Lewandowski dał niezłe show na treningu - to z kolei pochwała od tureckiego dziennika "Fanatik".

Popisy Polaka odnotowano nawet za oceanem, a konkretnie w Kolumbii. - Niesamowity gol Lewandowskiego podczas treningu FC Barcelony. Polski napastnik zaprezentował nam fenomenalne uderzenie, którym zaszokował absolutnie wszystkich - opisuje kolumbijska wersja dziennika "AS". Kolejną meczową okazję na zaprezentowanie umiejętności strzeleckich, tym razem w warunkach meczowych, Lewandowski dostanie już dziś. W czwartek 25 września o 21:30 Barcelona zagra na wyjeździe ligowy mecz z Realem Oviedo.