Fatalne wieści dla Lewandowskiego. Spełnia się najgorszy scenariusz

Robertowi Lewandowskiemu pozostał niecały rok do wypełnienia kontraktu z FC Barceloną. Jeżeli klub nie będzie chciał przedłużyć umowy, czwarty sezon Polaka w Hiszpanii będzie zarazem tym ostatnim. Na dotychczasowy pobyt Lewandowski nie może specjalnie narzekać. Do tej pory w barwach FC Barcelony strzelił 103 gole, czyli tyle samo co w Borussii Dortmund. Do tego zgarnął dwa mistrzostwa kraju, Puchar Króla czy trofeum Pichichi. Z jednej rzeczy ma prawo być jednak niezadowolony.

FC Barcelona wraca na Montjuic. Tego Lewandowski się nie spodziewał

Chodzi o możliwość grania na legendarnym, największym w Europie stadionie - Camp Nou, która z pewnością też jest magnesem przyciągającym kolejnych piłkarzy do FC Barcelony. Lewandowski rozegrał na nim cały sezon 2022/23. Później jednak nie było mu to dane. W 2023 r. rozpoczęła się przebudowa obiektu, która miała potrwać trzy lata, z tym że piłkarze mieli na niego wrócić już po dwóch. Oczywiście tak się nie stało.

FC Barcelona poprosiła nawet władze LaLiga, aby trzy pierwsze mecze obecnego sezonu mogła rozegrać na wyjazdach. Podobnie było w przypadku pierwszego starcia Ligi Mistrzów. Wszystko po ty, by w tym czasie uzyskać zezwolenie na grę na Camp Nou. Takiego się jednak nie doczekała i już wiadomo, że jej kolejne domowe występy odbędą się na Estadi Olimpic de Montjuic. Zespół przeniesie się tam od niedzieli, kiedy to zmierzy się z Realem Sociedad. Ostatnio musiał natomiast grać na zaledwie sześciotysięcznym Estadi Johan Cruyff.

Fatalne wieści ws. Camp Nou. Potężne opóźnienia. Lewandowski się nie doczeka?

Wobec tego wszystko wskazuje na to, że Lewandowski większość kariery w Barcelonie, zamiast na Camp Nou, spędzi na Montjuic. Obiekt, który pomieści niemal 50 tys. widzów, ma co prawda swoją urodę, ale także wiele wad. Gruntowną przebudowę przeszedł w 1989 r., a ostatni remont w 2010 r. Nie jest więc pierwszej świeżości. Poza tym oglądnie popisów piłkarzy jest na nim utrudnione przez bieżnię lekkoatletyczną otaczająca boisko.

A czy Lewandowskiemu uda się jeszcze zagrać na Camp Nou? Istnieją co do tego poważne wątpliwości. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, że nieoficjalnie "budowa Camp Nou nie zostanie w pełni ukończona latem 2026 roku, ale na początku 2028 roku". Na w pełni wyremontowanym stadionie Polak więc raczej nie wystąpi. Możliwe jednak, że zespół przeniesie się na niego jeszcze w tym sezonie, zanim ruszy budowa dachu. Ta ma rozpocząć się latem 2027 roku.