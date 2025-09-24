A jednak. Oto co czeka Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski w ostatnim ligowym meczu FC Barcelony po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się w wyjściowym składzie (patrząc tylko na La Ligę). Niespodziewanie obok niego w wyjściowej jedenastce wybiegł Ferran Torres (zdobył dwie bramki) - Polak i Hiszpan wydają się konkurować o miejsce w składzie, lecz może dojść do pewnego zwrotu.

Robert Lewandowski i Ferran Torres "przestaną" konkurować? Oto co robi Hansi Flick

- "Podwójna dziewiątka" to też plan - ogłosił dziennik "AS". "Hansi Flick wystawiał Ferrana i Lewandowskiego razem tylko w nagłych wypadkach w zeszłym sezonie. Było to również częścią jego planu gry przeciwko Getafe" - wytłumaczono. To ustawienie okazało się "nowatorskie", a "mobilność" napastników (i innych graczy) sprawiła, że "plan zadziałał".

Następnie przypomniano, kiedy Flick stawiał na Hiszpana oraz Polaka jednocześnie. Najdobitniejszym przykładem jest spotkanie Ligi Mistrzów z Benficą z poprzedniego sezonu - starszy z napastników był w podstawowym składzie (zdobył dwie bramki z rzutów karnych), a młodszy wszedł z ławki przy stanie 2:4 i miał asystę przy trafieniu Raphinhi na 5:4.

Podobnie było kilka miesięcy przeciwko Atletico Madryt - Torres wszedł przy stanie 0:2 i zdobył dublet, a po jednym golu dołożyli Lewandowski oraz Lamine Yamal i skończyło się 4:2. "Pod koniec sezonu Flick zapisał tę wariację na czerwono w swoim notatniku, ponieważ okazała się tak skuteczna" - zaznaczono.

Przyniosła powodzenie także przeciwko Getafe, a Niemiec może z tego korzystać "kiedy tylko chce", szczególnie że "daje to drużynie pewien stopień nieprzewidywalności". To bardzo istotne pod nieobecność Yamala, "najbardziej nieprzewidywalnego zawodnika oraz najlepszego rozgrywającego obok Pedriego".

Hansi Flick stawia na Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa obok siebie. A to nie musi być wszystko

To nie koniec. "Niemiec mógłby wypróbować formułę podwójnej '9' z innymi kluczowymi zawodnikami, nie tylko Ferranem. Fermin Lopez, Dani Olmo i Marcus Rashford również mogliby w pewnym momencie przejąć tę rolę. Pierwsi dwaj w istocie mają wyjątkowe zrozumienie gry. Podwójna '9' to już nie tylko strategia. To także plan" - zakończono.

Zdaniem hiszpańskich mediów w nadchodzącym starciu z Realem Oviedo Hansi Flick postawi na bardziej typową dla siebie formację z jednym napastnikiem. Tym byłby Ferran Torres, ale czas pokaże, czy te doniesienia się sprawdzą. Mecz zostanie rozegrany w czwartek 25 września o godz. 21:30, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.