Nie do wiary, co Lewandowski zrobił Szczęsnemu na treningu Barcelony

Jeszcze przed samym początkiem sezonu Robert Lewandowski wypadł z gry z powodu urazu mięśnia dwugłowego uda. Przez to napastnik Biało-Czerwonych opuścił ligowy mecz z Mallorką, a potem był wprowadzany przez Hansiego Flicka. Nie licząc dubletu w wygranym 6:0 spotkaniu z Valencią, to Robert na razie nie wrócił do najwyższej formy. W związku z tym hiszpańskie media coraz częściej piszą na temat możliwej zmiany warty w ataku Barcelony, gdzie największym beneficjentem zostałby Ferran Torres. Poza tym umowa Lewandowskiego z Barceloną wygasa z końcem tego sezonu.

Ależ bramka Lewandowskiego na treningu. "Nigdy nie odchodź, Robert"

W środę o godz. 18:00 Barcelona opublikowała film na portalu X, na którym widać jedną z bramek, które Lewandowski zdobył na treningu. Jules Kounde dośrodkował piłkę w polu karnym, a Lewandowski złożył się do przewrotki i w ekwilibrystyczny sposób pokonał Wojciecha Szczęsnego. "Ale cóż, Robercie" - napisał oficjalny profil Barcelony.

Internauci też szybko zareagowali na tę bramkę Lewandowskiego. "Człowiek z zupełnie innej planety, nigdy nie odchodź, Robert", "Roberto jest niesamowity", "on ma 37 lat", "tak bardzo Cię uwielbiam dziadku", "wrócił", "golazo", "gdyby Dani Olmo tak zrobił, to wypadłby na dwa lata", "Lewandowski się nie starzeje", "nie wierzę, że Lewandowski to potrafi" - czytamy w komentarzach pod wpisem Barcelony w mediach społecznościowych.

Co za słowa z Hiszpanii o Lewandowskim. "Nie wniósł nic nowego"

Ostatnio hiszpańskie media coraz częściej piszą o Lewandowskim jako "problemie" dla Barcelony. "Wymaga się od Lewandowskiego, by wykorzystywał okazje i stwarzał przestrzeń kolegom z drużyny, podając im piłkę. Dwie dziedziny, w których Lewandowski nie wniósł nic nowego. To wyraźny sygnał, że Polak nie radzi sobie najlepiej i musi zacząć odgrywać większą rolę w grze drużyny" - czytamy.

Lewandowski będzie mógł poprawić swoją skuteczność i swoje notowania w barwach Barcelony przy okazji czwartkowego meczu z Realem Oviedo, który odbędzie się o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.