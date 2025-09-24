Media: Flick zdecydował. Oto skład FC Barcelona na mecz z Realem

"Rozstrojony", "Jeden z najsłabszych piłkarzy FC Barcelony" - tak hiszpańskie media pisały o Robercie Lewandowskim po meczu z Getafe (3:0). I faktycznie Polak nie zanotował najlepszego występu. Choć po raz pierwszy w tym sezonie otrzymał szansę gry od pierwszych minut w La Liga, to z okazji nie skorzystał. Nie był w stanie uwolnić się od obrońców rywali, łatwo gubił piłkę i był nieskuteczny w strzałach. O wiele lepiej poradził sobie jego główny konkurent o miejsce na środku ataku, który akurat tego wieczora grał na skrzydle. Ferran Torres zdobył aż dwa gole, więc zaczęto dywagować, czy to aby nie na niego postawi w najbliższym meczu Hansi Flick, kosztem Lewandowskiego.

Media ujawniają. Tak ma wyglądać skład FC Barcelony na mecz z Realem Oviedo. Nie ma w nim Roberta Lewandowskiego

Już w najbliższy czwartek Barcelona zagra na wyjeździe z beniaminkiem La Liga, Realem Oviedo. Oczywiście faworytem będą Katalończycy. Flick będzie jednak musiał umiejętnie rotować składem, bo przed nim bardzo napięty terminarz. Jaki skład wystawi na nadchodzące spotkanie? Spekulacjami w tej sprawie podzielił się kataloński "Sport".

Zdaniem dziennikarzy, do zmian dojdzie m.in. w defensywie. Roszada ma też nastąpić w ataku. Do pierwszego składu miałby wrócić Marcus Rashford, który ostatnio rozpoczął mecz na ławce za karę z powodu... spóźnienia. Na prawym skrzydle znów ma pojawić się Raphinha. A co ze środkiem? Redakcja uważa, że największe szanse na grę ma Ferran. "Hiszpan, który jest w swojej najlepszej formie, będzie grał jako środkowy napastnik" - czytamy. Dziennikarze dodali, że to właśnie "rekin", bo taki pseudonim w drużynie ma Torres, mocno przyczynił się do ostatniego zwycięstwa, więc naturalnie znów pojawi się na placu gry od początku.

To nie najlepsze informacje dla Lewandowskiego. Wydaje się, że jego pozycja w zespole nieco słabnie. W tym sezonie zdobył dwa gole, ale spędził na murawie nieco ponad 200 minut. Lepszymi statystykami może pochwalić się Ferran, bo są to cztery bramki i asysta w niespełna 400 minut gry. Co więcej, ostatnio Hiszpan zgłosił chęci do zajęcia miejsca Lewandowskiego w pierwszym składzie Barcelony na stałe. - Zawsze to mówiłem: mogę być w pierwszym składzie Barcelony. Korzystam z każdej okazji. A będzie ich więcej. (...) Chcę zostać głównym napastnikiem - deklarował po meczu z Getafe.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Realem Oviedo:

Joan Garcia; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Mecz odbędzie się 25 września. Początek o godzinie 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.