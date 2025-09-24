Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement
  • Link został skopiowany

Lewandowski przed wielką szansą. Hiszpanie potwierdzają
Już w czwartek FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie ligowe z Realem Oviedo, tymczasem drużynę nawiedziła fala kontuzji. Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z kilku ważnych graczy, ale jak twierdzą hiszpańskie media, ta sytuacja stwarza szansę na to, by zawodnicy rezerwowi pokazali swoją wartość. Ku niezadowoleniu wielu polskich fanów, do takich obecnie należy Robert Lewandowski.
SOCCER-SPAIN-BAR-GET/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Aktualnie "Duma Katalonii" zmaga się z pięcioma urazami w zespole. Absencja Marca-Andre ter Stegena zapewne nikogo nie niepokoi, gdyż Flick postawił w bramce na Joana Garcię, którego zastępować ma Wojciech Szczęsny. Jednak strata Gaviego jest już poważna, a środkowy pomocnik będzie pauzował przez cztery-pięć miesięcy. Drobniejsze kontuzje przechodzą także Alejandro Balde, Fermin Lopez i Lamine Yamal, a dodatkowo Pau Cubarsi ostatnio narzekał na problemy fizyczne.

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Lewandowski skorzysta na kontuzjach? "Torres dba o to, by nie był pomijany"

Problemy zdrowotne tylu graczy sprawiają, że trener FC Barcelony z jednej strony musi rotować składem, zaś z drugiej jest zmuszony bardziej eksploatować obecnie najlepszych zawodników. Takich jak Raphinha i Ferran Torres, konkurent Lewandowskiego na pozycji środkowego napastnika, który w pięciu meczach LaLiga zdobył cztery bramki i zaliczył asystę. Co jednak ciekawe, w spotkaniu z Getafe obaj występowali razem na boisku, gdyż Torres został ustawiony na lewym skrzydle.

Mimo to hiszpański portal elcomercio.es skłania się ku tezie, że spotkanie z Realem Oviedo, beniaminkiem LaLiga, który aktualnie zajmuje 17. miejsce w tabeli, będzie dobrym momentem, by od pierwszych minut posłać rezerwowych graczy.

"[Raphinha i Ferran Torres] Zagrali najwięcej spośród dostępnych zawodników, ale ta sytuacja stwarza również szansę dla innych, którzy starają się zapewnić sobie miejsce w podstawowym składzie. Lewandowski mógłby wrócić do gry, Dani Olmo mógłby umocnić swoją pozycję środkowego pomocnika, Rashford mógłby aktualnie zagrać na lewym skrzydle, a nawet Roony Bardghji może mieć szansę przekonać Flicka" - piszą Hiszpanie.

Autor artykułu Ramon Julio Garcia przekonuje przy tym, że dotychczasowe zmiany w składzie "Dumy Katalonii" przebiegły bardzo pomyślnie. Eric Garcia godnie zastępuje Inigo Martineza, który odszedł do Al-Nassr, a Gerard Martin radzi sobie na pozycji lewego obrońcy, gdzie grał Balde. Najciekawiej został jednak opisany Ferran Torres, który zdaniem dziennikarza "dba o to, by Lewandowski, który stracił miejsce w podstawowym składzie Barcelony, nie był pomijany".

37-latek w obecnym sezonie zagrał w pięciu spotkaniach, ale zgromadził w nich łącznie tylko 208 minut. W tym czasie strzelił dwa gole w wygranym 6:0 meczu z Valencią. Spotkanie z Realem Oviedo rozpocznie się 25 września o godzinie 21:30 polskiego czasu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe