Do przerwy było 2:0 dla Realu Madryt! Potem padły trzy gole

Hiszpański szkoleniowiec Xabi Alonso ma bardzo dobry start z Realem Madryt. Jego zespół przed wtorkowym, wyjazdowym starciem w szóstej kolejce z beniaminkiem rozgrywke - Levante wygrał wszystkie pięć spotkań i prowadził w tabeli z kompletem punktów.

Pewne zwycięstwo Realu Madryt. Dwa gole Mbappe

We wtorkowy wieczór Real Madryt dość szybko pokazał gospodarzom, że nie mają na co liczyć w tym meczu. Po 38. minutach meczu goście prowadzili już bowiem 2:0.

Najpierw w 28. minucie Vinicius Junior otrzymał i pięknym, technicznym strzałem z dziesięciu metrów z kąta w długi róg trafił do siatki. "Co to jest za gol. Magia Brazylijczyka - zachwycał się komentator Eleven Sports.

Dziesięć minut później Franco Mastantuono zdobył swojego pierwszego gola dla Realu Madryt. 18-letni Argentyńczyk sfinalizował kontratak Realu Madryt mocnym, ładnym strzałem pod poprzeczkę. Wcześniej Mastantuono trafił w poprzeczkę.

W 54. minucie Etta Eyong zdobył kontaktowego gola dla gospodarzy, strzałem głową z dwóch metrów. To jego zwarta bramka w tym sezonie.

Real Madryt błyskawicznie odpowiedział. Dziesięć minut później rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe efektownym strzałem tzw. "Panenką". Trzy minuty później ten sam zawodnik zdobył drugiego gola, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Dla Francuza to już siódme trafienie w La Lidze i jest liderem najskuteczniejszych.

W 92. minucie Vinicius Junior mógł też mieć dublet, ale w kontrze przegrał pojedynek z bramkarzem.

Real Madryt po tym zwycięstwie ma 18 punktów w sześciu meczach. Wicelider - FC Barcelona ma pięć punktów mniej, ale też jeden mecz rozegrany mniej. W czwartek (godz. 21.30) drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka zmierzy się na wyjeździe z Realem Oviedo. Relacja na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tymczasem Real Madryt w sobotę (godz. 16.15) czeka wielki hit. Zagra na wyjeździe w derbach Madrytu z Atletico.

Levante - Real Madryt 1:4 (0:2)