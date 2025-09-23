Dramat "syna" Lewandowskiego. FC Barcelona przekazała fatalne wieści

"Wiadomość medyczna. Zawodnik pierwszej drużyny Gavi przeszedł artroskopię w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, którą zszyto w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy" - napisała FC Barcelona w komunikacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Dramat "syna" Roberta Lewandowskiego

Niestety dla kibiców FC Barcelony nie sprawdziły się zatem informacje hiszpańskich mediów. Pisały one, że Gaviego czeka pięć tygodni przerwy.

To nie pierwsza w karierze kilkumiesięczna przerwa w grze Gaviego. W listopadzie 2023 roku zerwał więzadła krzyżowe przednie z towarzyszącym urazem łąkotki w meczu Hiszpania-Gruzja w Valladolid.

Teraz Gavi wróci do gry w lutym lub marcu. To oznacza, że więcej szans dostawać będą Fermin Lopez (jak wyleczy uraz) oraz Dani Olmo.

Gavi dotychczas w tym sezonie zagrał w dwóch spotkaniach i miał asystę. Ubiegły sezon zakończył z bilansem: 42 spotkania, trzy gole i trzy asysty.

Hiszpańskie media pisały w kwietniu tego roku, że relacje Gaviego z Robertem Lewandowskim są znakomite. Hiszpana nazywano "synem" Lewandowskiego.

"Relacja między Lewandowskim i Gavim jest mniej więcej taka jak między ojcem i synem. Ten pierwszy jest bardzo dobrym i doświadczonym piłkarzem, natomiast młody – jest młody, zdolny, ale jeszcze potrzebuje czasu, żeby okrzepnąć w futbolu. Widać, że Lewandowski dużo z nim rozmawia w trakcie meczów i treningów, ale mają dobry kontakt także poza boiskiem. Potem ma to wpływ na to, jak dogadują się w meczach – mówił TVP Sport Abel Hernandez, dziennikarz TVE.

Zobacz także: Ujawnił wyniki Złotej Piłki. Taka była przewaga Dembele nad Yamalem

FC Barcelona w czwartek zagra w szóstej kolejce La Ligi. Rywalem drużyny prowadzone przez trenera Hansiego Flicka będzie Real Oviedo.

Początek meczu o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.