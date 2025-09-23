Dramat "syna" Lewandowskiego. FC Barcelona przekazała fatalne wieści

"Wiadomość medyczna. Zawodnik pierwszej drużyny Gavi przeszedł artroskopię w celu usunięcia urazu łąkotki przyśrodkowej, którą zszyto w celu jej zachowania. Czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy" - napisała FC Barcelona w komunikacie.
Niestety dla kibiców FC Barcelony nie sprawdziły się zatem informacje hiszpańskich mediów. Pisały one, że Gaviego czeka pięć tygodni przerwy.
To nie pierwsza w karierze kilkumiesięczna przerwa w grze Gaviego. W listopadzie 2023 roku zerwał więzadła krzyżowe przednie z towarzyszącym urazem łąkotki w meczu Hiszpania-Gruzja w Valladolid.
Teraz Gavi wróci do gry w lutym lub marcu. To oznacza, że więcej szans dostawać będą Fermin Lopez (jak wyleczy uraz) oraz Dani Olmo.
Gavi dotychczas w tym sezonie zagrał w dwóch spotkaniach i miał asystę. Ubiegły sezon zakończył z bilansem: 42 spotkania, trzy gole i trzy asysty.
Hiszpańskie media pisały w kwietniu tego roku, że relacje Gaviego z Robertem Lewandowskim są znakomite. Hiszpana nazywano "synem" Lewandowskiego.
"Relacja między Lewandowskim i Gavim jest mniej więcej taka jak między ojcem i synem. Ten pierwszy jest bardzo dobrym i doświadczonym piłkarzem, natomiast młody – jest młody, zdolny, ale jeszcze potrzebuje czasu, żeby okrzepnąć w futbolu. Widać, że Lewandowski dużo z nim rozmawia w trakcie meczów i treningów, ale mają dobry kontakt także poza boiskiem. Potem ma to wpływ na to, jak dogadują się w meczach – mówił TVP Sport Abel Hernandez, dziennikarz TVE.
FC Barcelona w czwartek zagra w szóstej kolejce La Ligi. Rywalem drużyny prowadzone przez trenera Hansiego Flicka będzie Real Oviedo.
Początek meczu o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
