Tak Lewandowski przeszedł do historii! Mówi o nim cały świat

22 września 2015 roku - to właśnie wtedy był jeden z tych dni, który na zawsze zapadnie w pamięci Roberta Lewandowskiego, jego kibiców oraz ekspertów. Kapitan reprezentacji Polski grający wówczas w barwach Bayernu Monachium w roli rezerwowego w meczu z Wolfsburgiem zdobył pięć goli w ciągu zaledwie dziewięciu minut. To był niesamowity wyczyn, o którym jeszcze długo rozpisywały się nie tylko polskie, ale też światowe media. "Lewandowski ustanowił aż cztery rekordy Guinnessa. Po pierwsze, jego hat-trick był najszybciej strzelonym w historii (3 minuty i 22 sekundy od strzelenia pierwszego gola). Polak ustanowił też rekord Guinnessa pod kątem najszybciej strzelonych czterech goli (5 minut i 42 sekundy), a także pięć goli (8 minut i 59 sekund). Lewandowski został też rekordzistą pod względem największej liczby strzelonych bramek przez zawodnika rezerwowego" - pisał Sport.pl.

Tak Robert Lewandowski przeszedł do historii

W mediach społecznościowych w dniu rocznicy nie zabrakło wpisów przypominających niesamowity wyczyn Roberta Lewandowskiego.

"Tego dnia, 10 lat temu, Lewandowski wszedł na boisko jako rezerwowy Bayernu w meczu z Wolfsburgiem i pobił rekord – strzelił 5 goli w 9 minut" - pisze "Bayern & Germany", "Minęła dekada, odkąd Lewandowski dokonał czegoś nie do pomyślenia, strzelając pięć bramek w zaledwie dziewięć minut" - dodano na "OneFootball".

Pot tymi wpisami było mnóstwo pochwalnych komentarzy od internautów.

"Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogłem tam być osobiście z moją obecną żoną - byliśmy świadkami historii",

"3 gole w 3 minuty… Nigdy więcej nie zobaczymy takiego szaleństwa",

"Całkowite szaleństwo, co za występ!",

"Lewy dał Pepowi [Guardioli, który wtedy prowadził Bayern - red.] dużą lekcję, gdy posadził go na ławce bez powodu, a reszta jest już historią",

"Do dziś to niewiarygodne. To właśnie jest ten rekord futbolu, który, jak wierzę, utrzyma się jeszcze bardzo, bardzo długo",

"Nigdy więcej w historii ludzkości nie doświadczymy lepszego indywidualnego występu żadnego zawodnika",

"Ten facet zmienił moje życie",

"Idealne ustawienie, drapieżny instynkt, skuteczne wykończenie akcji. Lewy zamienił te 9 minut w mistrzostwo w poruszaniu się napastników. Najszybszy hat-trick w historii, mówi wszystko o elitarnym wyczuciu czasu. Liczby wciąż robią wrażenie, mimo że minęła dekada" - to tylko niektóre z komentarzy.

Lewandowski dla Bayernu Monachium zagrał 375 meczów, zdobył aż 344 gole i miał 73 asyst.