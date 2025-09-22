Aż czterech piłkarzy FC Barcelony znalazło się w ścisłym, 30-osobowym gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. W tym gronie był również kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Hiszpański serwis "SI" uważał, że Lewandowski może zająć szóste miejsce. Dziennikarz Mateusz Borek też dodawał, że Polak będzie na szóstej pozycji.

Oto miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki

Wszystko było jasne w poniedziałek już po godz. 18 podczas gali w paryskim Theatre du Chatelet. Wtedy ogłoszono, że Robert Lewandowski zajął dopiero 17. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. To spora niespodzianka, bo jednak wielu ekspertów i kibiców widziało Polaka w najlepszej "10".

Lewandowski nie ma w swoim dorobku Złotej Piłki, choć wielu ekspertów i kibiców uważa, że powinien mieć przynajmniej jedną. Najbliżej tego był w 2020 roku, kiedy wygrał z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów, ale "France Football" postanowił odwołać plebiscyt, bo nie wszystkie ligi zdołały dograć sezon przy rozwijającej się pandemii koronawirusa.

Lewandowski w przeszłości zajął też drugą pozycję w plebiscycie. Było to w 2021 roku. Wówczas przegrał jedynie z Argentyńczykiem Leo Messim.

Lewandowski rozgrywki 2024/2025 zakończył z 42 golami i 3 asystami w 52 spotkaniach. Bilans Polaka w tym sezonie to pięć meczów i dwie bramki.

Polak swój dorobek będzie mógł powiększyć już w czwartek. Właśnie wtedy FC Barcelona w szóstej kolejce La Ligi zmierzy się na wyjeździe z Realem Oviedo. Początek spotkania o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.