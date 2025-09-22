FC Barcelona pokonała w niedzielę Getafe 3:0. Katalończycy mają dobrą passę, bo po przerwie reprezentacyjnej pokonali wysoko Valencię (6:0), Newcastle (2:1) i w miniony wieczór odnieśli kolejne zwycięstwo. Jak na razie podopieczni Hansiego Flicka nie ponieśli w tym sezonie jeszcze żadnej porażki. W ostatnim spotkaniu cierpiał jeden z kluczowych graczy drużyny Fermin Lopez.

Oto najnowsze wieści o Ferminie Lopezie

Hiszpan łapał się za pachwinę, a początkowo wskazywano, że jego kontuzja będzie poważna i wykluczy go z gry na dłużej. Teraz wieści prosto z klubu są bardziej optymistyczne, ale i tak zawodnik musi odpocząć od futbolu.

"Fermin Lopez doznał kontuzji lewego mięśnia lędźwiowo-biodrowego. Przerwa w grze potrwa około trzech tygodni" - poinformowała FC Barcelona.

To kolejny problem dla Dumy Katalonii. W kadrze jest kilku kontuzjowanych graczy, a wiemy już, że przedłuży się przerwa Gaviego. W jego przypadku na razie nie można ocenić, ile będzie wynosiła.

Gavi musi przejść operację

W przypadku 21-latka leczenie zachowawcze urazu łąkotki wewnętrznej prawego kolana nie przyniosło efektów. Gavi przeszedł w niedzielę intensywne testy wysiłkowe i lekarze podjęli decyzję, że aby zapewnić zawodnikowi najlepszy możliwy powrót do zdrowia, potrzebna będzie operacja.

Artroskopia kolana będzie wykonana we wtorek. Po niej możemy spodziewać się kolejnego komunikatu medycznego o Gavim.

Wstępne przewidywania hiszpańskich mediów zakładają, że 21-latek będzie pauzował przez pięć kolejnych tygodni. To oznacza, że zabraknie go w kilku ważnych spotkaniach Dumy Katalonii. Na pewno Fermina Lopeza oraz Gaviego nie zobaczymy w hitowym starciu Ligi Mistrzów z PSG, które zostało zaplanowane na 1 października.