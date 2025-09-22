Robert Lewandowski nigdy w karierze nie odebrał nagrody Złotej Piłki. Najbliżej był w 2020 r., kiedy to wraz z Bayernem Monachium sięgnął po potrójną koronę. Niestety wtedy plebiscyt "France Football" odwołano z uwagi na pandemię koronawirusa. Mimo to nasz napastnik śmiało może uchodzić za jego legendę. Świadczą o tym, chociażby porównania z pozostałymi 29 tegorocznymi nominowanymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek utemperowali Nawałkę? Żelazny: Powiedzieli mu "no panie trenerze..."

Lewandowski liderem wśród kandydatów do Złotej Piłki. Pod tym względem nikt nie ma do niego startu

Napastnik FC Barcelony jest oczywiście najstarszym zawodnikiem w tym gronie. W sierpniu skończył 37 lat. Drugi pod tym względem Virgil van Dijk jest o trzy lata młodszy, a trzeci Mohamed Salah - o cztery lata. Poza tym żaden z kandydatów do zwycięstwa w tegorocznej edycji plebiscytu nie był w nim nominowany tak często jak Lewandowski. Dla kapitana reprezentacji Polski to już w sumie dziewiąte takie wyróżnienie w karierze.

Po raz pierwszy takiego zaszczytu dostąpił w 2013 r. Od tamtej pory w czołowej "30" zabrakło go cztery razy: w 2014, 2018, 2020 (plebiscyt był odwołany- red.) i 2024 r. Tu ma jednak ma poważną konkurencję. Drugi pod tym względem Kylian Mbappe do Złotej Piłki nominowany był tylko raz mniej, a trzeci Harry Kane - dwa razy mniej.

Dziewiąta nominacja Lewandowskiego. Oto rekordziści

Lewandowski w liczbie otrzymanych nominacji nie jest oczywiście rekordzistą. To miano należy do Cristiano Ronaldo, który przez całą karierę otrzymał ich aż 18. Jeżeli zaś uwzględnimy tylko tych piłkarzy, którym nigdy nie przyznano Złotej Piłki, to najlepszy jest Paolo Maldini. Były włoski obrońca ubiegał się o nią 13 razy.

Do tej pory najwyższym miejscem Lewandowskiego w plebiscycie "France Football" była druga pozycja z roku 2021. Wówczas przegrał on jedynie z Lionelem Messim. Który będzie tym razem? Przekonamy się o tym w trakcie poniedziałkowej gali w paryskim Theatre du Chatelet. Ta zaplanowana jest na 22 września na godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.