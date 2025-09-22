Rok temu bojkot, a teraz? Oto co postanowił Real ws. Złotej Piłki

W zeszłym roku triumfatorem Złotej Piłki został Rodri z Manchesteru City. W pewnych kręgach mogło to uchodzić za zaskoczenie, ponieważ za faworyta długo uchodził Vinicius Junior z Realu Madryt. Kiedy do sieci wyciekły wyniki, to Real podjął decyzję o bojkocie plebiscytu, w związku z czym na gali nie pojawili się przedstawiciele klubu. "W tym momencie narracja w klubie jest jednoznaczna: Złota Piłka nie istnieje" - pisały media w Hiszpanii. Teraz żaden z graczy Realu nie jest faworytem do wygrania Złotej Piłki. Czy klub już zakończył bojkot?

Real Madryt zdecydował ws. Złotej Piłki. "Niesprawiedliwie potraktowany"

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że delegacja Realu Madryt nie pojawi się na tegorocznej gali Złotej Piłki. Jakie są powody takiej decyzji Realu? Chodzi o konflikt między Realem a organizatorami plebiscytu, który zaczął się w zeszłym roku przy sprawie Viniciusa. "Real uważa, że Vinicius został niesprawiedliwie potraktowany w edycji 2024, w której był faworytem. Klub nie uważa, aby organizacja i UEFA w jakikolwiek sposób zadośćuczyniły Realowi Madryt lub Viniciusowi" - czytamy w artykule.

W związku z tym na gali nie będzie żadnego piłkarza Realu nominowanego przez "France Football". O nagrodę dla najlepszego bramkarza walczy Thibaut Courtois, o statuetkę dla najlepszego młodego gracza - Dean Huijsen, natomiast do czołowej trzydziestki wybrano Kyliana Mbappe, Jude'a Bellinghama i Viniciusa. Warto dodać, że bojkot dotyczy klubowych reprezentantów, a piłkarze dostali wolną rękę. I tak ich obecność na gali jest mało prawdopodobna w związku z jutrzejszym meczem Realu Madryt z Levante.

Już wcześniej można było się spodziewać takiej decyzji Realu, ponieważ Mbappe otwarcie przyznał po meczu Realu Madryt z Olympique Marsylia (2:1), że będzie oglądał galę przed telewizorem i liczy na zwycięstwo Ousmane'a Dembele.

Nie wszyscy zgadzają się z decyzją Realu ws. bojkotu gali. "Dla wielu zawodników zdobycie Złotej Piłki to jeden z największych celów kariery, dlatego trudno pojąć, dlaczego Real w praktyce zdecydował się bojkotować tę galę. Poza bańką 'madridismo' cierpi wizerunek klubu, a wraz z nim piłkarze, trenerzy i pracownicy zmuszeni żyć w atmosferze napięcia i paranoi. Dla wielu ludzi to kolejny przykład mentalności oblężonej twierdzy prezesa Florentino Pereza" - pisze "The Athletic" (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Gala Złotej Piłki rozpocznie się w poniedziałek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.