Robert Lewandowski na początku sezonu LaLiga był tylko zmiennikiem Ferrana Torresa. W niedzielnym meczu z Getafe (3:0) trener Hansi Flick wystawił jednak obu. Efekt? Hiszpan strzelił dwa gole i był bliski hat-tricka, a Polak został uznany na jednego z najsłabszych zawodników w zespole. Hiszpańska prasa oceniła go bardzo surowo, ale "Sport" nazwał "rozstrojonym". Nic więc dziwnego, że na nowo rozgorzała dyskusja, kto powinien być podstawowym napastnikiem.

Ferran zdeklasował Lewandowskiego. Hiszpanie pieją z zachwytu. "Gwiazda widowiska"

Oczywiście po meczu z Getafe zdecydowanym faworytem mediów jest Ferran. Podczas gdy Lewandowski, od "Sportu" otrzymał notę 5, jego rywal w ataku dostał ósemkę - a więc najwyższą w całym spotkaniu. Z kolei "Mundo Deportivo" nazwało go "zainspirowanym" i chwaliło jego "świetne wykończenie". Jeszcze dalej poszły hiszpańskie portale.

Mundiario.com już w tytule napisało wprost: "Ferran Torres zagraża pozycji Lewandowskiego w wyjściowym składzie". Napastnik zyskał nawet miano "gwiazdy widowiska". - Poza umiejętnościami strzeleckimi, zaprezentował godną pochwały postawę: biegał, naciskał i dawał z siebie wszystko w każdej akcji, odzwierciedlając Barcelonę, która po raz kolejny pokazała swój żarłoczny charakter - mogliśmy przeczytać.

Wydali wyrok ws. Lewandowskiego. Oto plan Flicka. "Torres coraz częściej będzie..."

Z kolei brazylijski serwis somosfanaticos.fans przyznał, że Ferran "zrobił kolejny krok w kierunku zastąpienia Lewandowskiego". - Występ hiszpańskiego napastnika był kluczowy dla zwycięstwa. Dzięki niemu zyskał kolejny argument za tym, by zastąpić Lewandowskiego w drużynie - wyrokowano.

Jakby tego było mało, tamtejsi dziennikarze twierdzili, że Lewandowski nie ma szans na przedłużenie kontraktu z FC Barceloną o kolejny rok. Dlatego też ich zdaniem Hansi Flick przygotowuje Ferrana Torresa do roli pierwszego napastnika, gdyby nie doszło do transferu np. Juliana Alvareza. - Intencje zawodnika, sztabu szkoleniowego i zarządu są zbieżne. Dlatego oczekuje się, że Torres będzie coraz częściej pojawiał się w wyjściowym składzie, a w tym sezonie będzie miał nawet więcej minut niż polski zawodnik - tłumaczyli. A to dla Lewandowskiego oznacza potężne kłopoty.