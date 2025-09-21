Flick ukarał gwiazdę. Oto skład Barcelony na mecz z Getafe

FC Barcelona ma za sobą dość udany start sezonu La Liga. Smaku porażki jeszcze nie zaznała. Po czterech meczach ma 10 punktów na koncie. Już w niedzielę zmierzy się z Getafe. Czy dołoży kolejne trzy "oczka"? Jedno jest pewne - będzie faworytem. Pytanie, w jakim składzie wyjdzie na to spotkanie. Już od rana dywagowały o tym niemal wszystkie media w Hiszpanii.

Hansi Flick ujawnił skład Barcelony na mecz z Getafe. Wiadomo, co z Lewandowskim

Dla wielu kibiców Barcelony, a przede wszystkim dla tych z Polski najważniejszą zagadką było to, czy na murawie już od pierwszych minut pojawi się Robert Lewandowski. Napastnik nie miał jeszcze okazji zagrać w wyjściowym składzie w tej kampanii La Liga. Choć wchodził z ławki rezerwowych, to i tak potrafił stworzyć zagrożenie. Tak było m.in. w ostatnim spotkaniu z Valencią (6:0) - Lewandowski rozegrał tylko 22 minuty, a zdążył strzelić aż dwa gole.

Tym mógł przekonać do siebie Hansiego Flicka, by dał mu szansę od początku z Getafe. Niemiec zrobił to w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle United. Mimo wszystko, co do spotkania z Getafe i obecności Polaka media były dość ostrożne. Większość z nich twierdziła, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce, a w jego miejsce wejdzie Ferran Torres. Tylko dziennik "Sport" umieścił go w podstawowym składzie. Rzekomo 37-latek miałby utworzyć trójząb ofensywny z Raphinhą i Marcusem Rashfordem. Które medium miało rację?

Na godzinę przed starciem Flick rozwiał wszelkie wątpliwości.

Oto skład Barcelony na mecz z Getafe: Joan Garcia; Jules Kounde, Christensen, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie De Jong, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha.

Na ławce rezerwowych mecz zacznie Marcus Rashford. Gwiazdor Barcelony został w ten sposób ukarany przez Flicka. Według hiszpańskich mediów Anglik spóźnił się w niedzielę na poranny trening.

Mecz FC Barcelona - Getafe zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Jeśli Barcelonie uda się wygrać, wówczas zniweluje stratę do lidera Realu Madryt do dwóch punktów. W przypadku porażki pozostanie na drugiej lokacie, ale ta strata będzie wynosić aż pięć "oczek".