Podali miejsce Lewandowskiego w plebiscycie Złotej Piłki. Zaskoczenie

FC Barcelona zakończyła ubiegły sezon zdobyciem aż trzech trofeów (La Liga, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii) i była w półfinale Ligi Mistrzów. Nic zatem dziwnego, że aż czterech jej piłkarzy znalazło się w ścisłym, 30-osobowym gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. W tym gronie jest również kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Większość mediów uważa jednak, że nie jest on faworytem do wywalczenia nagrody. Najwięcej szanse mają dwaj piłkarze: Francuz Ousmane Dembele (PSG) oraz kolega klubowy Lewandowskiego - Lamine Yamal.

Złota Piłka "rozstrzygnięta"? Takie miejsce dają Robertowi Lewandowskiemu

Tymczasem hiszpański serwis "SI" niespodziewanie uważa, że Robert Lewandowski może w plebiscycie zająć wysokie szóste miejsce.

"Wiek zdaje się nie mieć znaczenia, a Robert Lewandowski to potwierdza. Cały czas gra, a także zdobywa sporo bramek. Kontuzje utrudniały mu grę w końcówce sezonu, ale mimo to Polak wniósł fundamentalny wkład w sukcesy drużyny" - pisze "SI".

Lewandowski rozgrywki 2024/2025 zakończył z 42 golami i 3 asystami w 52 spotkaniach. Bilans Polaka w tym sezonie to cztery mecze i dwie bramki.

Hiszpański dziennikarz Guillem Borras Perez przekazał w sobotę w serwisie X, że Lewandowski nie weźmie udziału w gali w paryskim Theatre du Chatelet. Obok niego zabraknie też Pedriego, a będą za to trener Hansi Flick, Raphinha, Pau Cubarsi oraz Lamine Yamal.

Zanim piłkarze pojadą jednak na galę, w niedzielę zagrają w meczu ligowym. FC Barcelona podejmie Getafe. Początek spotkania o godz. 21.

W Polsce transmisję telewizyjną z gali Złotej Piłki przeprowadzi TVP Sport. Relację na żywo będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.